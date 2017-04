Städtli hatte sich vor dem Saisonfinale in der heimischen Aue mit drei Siegen in Serie in die Pole-Position für Schlussrang drei gespielt. Horgen seinerseits hatte in der Rangliste bereits das Ende der Fahnenstange erreicht und wollte zu guter Letzt einfach noch einmal gute Figur machen.

Nach der Verabschiedung von drei Badener Leistungsträgern, die im Kader der kommenden Saison zweifellos eine Lücke hinterlassen werden, entspann sich ein munterer Schlagabtausch, bei dem die Gäste die Nase stets etwas weiter vorne hatten. Städtli fand nicht so recht ins gewohnte Spiel, liess hinten zu viel zu und vorne viel zu viele Chancen aus.

Entgegen allen Erwartungen waren es so die Zürcher, die dem Spiel den Stempel aufdrückten und den Favoriten gut 20 Minuten lang regelrecht vorführten. Während Horgen munter skorte, blieb Städtli eine gefühlte Ewigkeit auf sieben, acht Toren sitzen: Das achte Tor erzielte Yanick Schläpfer (6/8) in der 17. Minute – das neunte schien auf der Resultatetafel erst in der 28. auf.

Zwischenzeitlich hatte Trainer Björn Navarin den Nachwuchsspielern das Feld überlassen, damit sich die Routiniers auf der Bank wieder etwas sammeln konnten. Eine Massnahme, die fruchtete: Plötzlich war Städtli wieder da und machte bis zur Pause innert zweier Minuten aus dem 9:17 ein 12:17. Geht doch.

Der Städtli-Express rollte nach der Pause weiter: Pascal Bühler (5/8) wurde nach der kurzzeitigen Bewusstlosigkeit im vergangenen Spiel erst jetzt eingesetzt und verschaffte Baden vorne wie hinten gleich spürbar mehr Druck und Stabilität. Nun lief auch Gian Grundböck (10/14) in seinem letzten Spiel für Baden zu grosser Form auf, erzielte gegen seine früheren Mannschaftskollegen vom Zürichsee einen wichtigen Treffer nach dem anderen und stellte seine Qualitäten als Manndecker unter Beweis.

Nach genau 40 Minuten war es dann soweit: Städtli glich endlich aus und legte in der 50. Minute 27:26 vor – zum ersten Mal! Nun schien die Partie endlich doch noch gemäss Skript zu laufen: Favorit Baden baute die Führung langsam aber sicher aus und lag in der 55. Minute 32:28 vorn.

Horgen, angeführt von einem unermüdlichen Fabian Pospisil (10/14) und mit einem starken Tim Schubiger im Tor, dachte aber gar nicht daran, den Steigbügelhalter für locker nach Hause gespielten Badener Platz drei zu machen. Die Gäste kämpften sich Tor für Tor wieder heran – und schafften tatsächlich Sekunden vor Abpfiff den Ausgleich.

33:33 – lange Gesichter in der Aue. Während sich Horgen zu Recht diebisch über den gewonnenen Punkt freute, sah sich Baden auf der Schlussgerade um die Krönung einer herausragenden Saison gebracht.

Nach dem Verfolgen des Livetickers der anderen Spiele konnten die Städtli-Anhänger aufatmen. Da Solothurn verliert und Kantonsrivale Möhlin Unentschieden spielt, belegt Baden den dritten Tabellenplatz. Das Fanionteam des STV Baden Handball hat also nicht nur die meisten Punkte seit dem Wiederaufstieg in die NLB gesammelt, sondern beendet die Saison 2016/2017 auch als zweitbester Aargauer Verein.