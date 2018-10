Auch im zweiten Spiel in der Innerschweiz vergeben die Handballer von Städtli 1 in den letzten zwei Sekunden die Chance auf ein besseres Resultat. Immerhin können die Badener diesmal wenigstens einen Punkt holen. Dennoch: Aus zwei Gastspielen in der Innerschweiz schaut für Städtli 1 gerade mal ein Punkt heraus – dass die Ausbeute derart mager ist, haben sich die Badener selber zuzuschreiben.