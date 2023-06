Sportgeschichte Vor 30 Jahren: So jubelte der FC Aarau am 5. Juni 1993 über den Meistertitel In der drittletzten Runde der Saison 1992/93 krönt sich der FC Aarau völlig überraschend zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte zum Schweizer Fussballmeister. Wir drehen noch einmal die Zeit zurück.

Vor 30 Jahren feierte der FC Aarau seinen dritten Meistertitel. Keystone

Im Jahr zuvor entgeht der FC Aarau nur knapp dem Abstieg, der aus Schaffhausen abgeworbene Rolf Fringer verhindert ihn. Mehr noch: Er formt aus dem Provinzverein eine Spitzenmannschaft, rund um Abwehrchef Mirko Pavlicevic und Roberto Di Matteo, der später eine Weltkarriere macht, und Torjäger Petar Aleksandrov.

Aarau überwintert auf dem fünften Rang, schon das eine grandiose Leistung. Doch Fringer, dieser ehrgeizige Emporkömmling, will mehr: den Meistertitel. Während Rekordmeister GC mit den Stars Mats Gren, Ciriaco Sforza, Alain Sutter und Thomas Bickel in die Abstiegsrunde muss, setzen die Aargauer zum Höhenflug an, übernehmen die Tabellenführung.

Und am 5. Juni 1993, an einem Samstag, jubelt man über den dritten Meistertitel, den ersten seit 1914 und auch den bisher letzten. Aarau gewinnt sein Heimspiel gegen Sion mit 2:1, reist danach als Matchbesucher in den Letzigrund, wo Servette gegen den FC Zürich Punkte liegen lässt (2:3). Aarau ist damit Schweizer Fussballmeister, und das bereits nach der drittletzten Runde. Nach diesem Wunder gibt es kein Halten mehr.

Es beginnt die erfolgreichste Zeit in der Geschichte des FC Aarau: Fünf Mal in Folge qualifiziert man sich für den Europacup. Danach geht es vermehrt darum, den Abstieg zu verhindern. Weil das den Aarauern bis 2010 auch immer wieder gelingt, holen sie sich den Übernamen der «Unabsteigbaren». Wie rasch sich so ein Mythos ins Umgekehrte wandeln kann, wissen wir nach dem mehrfach vergebenen Aufstieg der letzten Jahre.