Die Geschichte wie Julian Fischer zum Volleyballsport kam, verlief wie viele andere. Seine Familie war schon immer volleyballbegeistert und als er mit zehn Jahren zum ersten Mal in einem Training des BTV Aarau vorbeischaute, teilte er diese Begeisterung sofort. Kurz gesagt, seit seinem ersten Volleyballtraining hat ihn diese Sportart fest im Griff.

Er liebt vor allem die Variation dieser Sportart. «Jeder Ballwechsel ist einzigartig und man weiss nie, wie sich ein Spiel entwickeln wird», erzählt Julian. «Auch von der taktischen Seite her gesehen gibt es unzählige Möglichkeiten ein Spiel zu spielen.» Ein weiterer, riesiger Pluspunkt sei der Teamgeist. Dieser kann laut Fischer entscheidend sein, wie erfolgreich ein Team performt oder eben nicht.

Bis zur höchsten Liga

Angefangen hat die Volleyballgeschichte des Köllikers also beim BTV Aarau, dort durchlief er diverse Juniorenteams. Bald besuchte er die Volley-Total-Trainings, die den Grundstein der späteren Talentschule Aargau darstellten. Durch eben diese Talentschule merkte er, dass er leistungsorientiert trainieren will und wechselte zu Volley Schönenwerd in das Erstligateam.

In diesem Verein ist er seither gut aufgehoben und kämpfte sich bis ins Fanionenteam, das in der höchsten Schweizer Liga momentan ganz vorne mitmischt. Seine Position ist die des Liberos. «Als Libero organisiere ich die Annahme und die Verteidigung», erklärt Fischer.

Ausserdem übernimmt er aufgrund des jungen Durchschnittalters des Teams auch mehr Verantwortung im Spiel. Doch was bedeutet „Gameday“ (Spieltag) denn für den 22-jährigen Sportler? «Gameday bedeutet viel Spass! Denn endlich dürfen wir wieder zusammen Volleyball spielen und uns weiter verbessern», erzählt Julian.

Studium und Sport unter einem Hut

Zu einem erfolgreichen Spieltag gehört eine gute Vorbereitung, diese kann individuell durch bestimmte Rituale erfolgen. Welches Ritual sich beim Libero durchgesetzt hat, sei das Teetrinken: «Ich trinke oft Grüntee vor einem Spiel.»

Ausbildungsmässig hat der 22-Jährige die Sportkantizeit bereits abgeschlossen, die Matura im Sack und steckt bereits mitten in seinem Physikstudium an der Universität Zürich. Wie er ein solches Studium mit den 14 Trainingsstunden pro Woche unter einen Hut bringt? «Mit grosser Organisation und viel Disziplin. Es ist nicht einfach, um für alles Zeit zu finden, aber mit viel Einsatz geht fast alles!» erläutert der Student.