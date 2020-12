Spitzenkampf verschoben: Gastspiel des HSC Suhr Aarau bei Leader Kadetten findet erst kurz vor Weihnachten statt

Ursprünglich hätte das Gastspiel des HSC Suhr Aarau auswärts bei den Kadetten Schaffhausen am kommenden Samstag, 12. Dezember, stattfinden sollen. Nachdem die Partie vergangene Woche vorerst um einen Tag verschoben worden war, musste sie nun erneut neu angesetzt werden – und wird nach aktueller Planung kurz vor Weihnachten, am Montag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr angepfiffen.

Grund für die doppelte Verschiebung der Partie ist, wie so oft in diesen Tagen, die Coronavirus-Pandemie, welche die Kadetten Schaffhausen seit etwas mehr als zwei Wochen ordentlich auf Trab hält.

Nach EHL-Auswärtsspiel Ende November: Zahlreiche Coronafälle bei den Kadetten

Am 22. November hatten die Kadetten nur wenige Tage nach dem Europacup-Auswärtsspiel gegen Bitola (25:25) einen positiven Covid-19-Test bei einem nicht genannten Mitglied der nach Nordmazedonien gereisten Delegation vermeldet. Die gesamte Mannschaft inklusive Trainer und Staff wurden sofort in Quarantäne versetzt.

In den folgenden Tagen wurden mehrere der sich in Quarantäne befindlichen Spieler der ersten Mannschaft, die sich mit Symptomen beim Teamarzt gemeldet hatten, ebenfalls positiv auf Corona getestet.

Deshalb hätten die Kadetten nun nach der Quarantäne in dieser Woche ein Monsterprogramm mit gleich drei Heimspielen innert fünf Tagen vor sich gehabt: Am Dienstag, 8. Dezember, das EHL-Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen um Andy Schmid, am Donnerstag, 10. Dezember, die NLA-Partie gegen den HC Kriens-Luzern und am Sonntag, 13. Dezember, schliesslich der NLA-Spitzenkampf gegen den HSC Suhr Aarau.

Doch: In der Vorbereitung auf das Europacup-Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen wurde erneut ein Spieler der Kadetten positiv auf das Coronoavirus getestet und damit für zehn Tage isoliert. Zudem wurden vom Contact Tracing des Kantons Schaffhausen sieben weitere Spieler erneut in häusliche Quarantäne geschickt.

Nächster HSC-Ernstkampf in anderthalb Wochen

Damit hat die Mannschaft des HSC Suhr Aarau ein paar ruhigere Tage vor der Brust. Nach dem 23:17-Heimsieg gegen den RTV Basel vom Sonntag steht der nächste Ernstkampf für den NLA-Tabellenzweiten erst in anderthalb Wochen auf dem Programm: Am Mittwoch, 16. Dezember, gastiert Pfadi Winterthur in der Aarauer Schachenhalle (Anpfiff: 20 Uhr).