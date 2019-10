Spannende Ausgangslage: Wer wird die neue Nummer eins im Aargauer Eishockey?

Das lange Warten der Aargauer Eishockeyfans findet ein Ende. Endlich kommen sie wieder in den Genuss eines Kantonalderbys. In der achten Runde der 1. Liga empfangen die Red Lions Reinach die Argovia Stars. Anpfiff ist am Samstagabend um 17.30 Uhr in der Eishalle Reinach.

Damit die Kulisse eines Derbys würdig ist, offeriert die Gemeinde Reinach allen Einwohnern der Gemeinde einen Gratiseintritt zur Partie. «Mit dieser Massnahme wollen wir mehr Leute ins Stadion holen, um dem Ziel, einen Schnitt von 250 bis 300 Zuschauer pro Game, näher zu kommen», erklärt Trainer der Red Lions Reinach Raphael Zahner.