Die Devise war eigentlich klar: Aus den ersten drei Spielen sollen so viele Punkte wie möglich her. Die bisherige Bilanz: ein Punkt aus dem Spiel gegen Schlieren vor zwei Wochen. Die FCA-Frauen schlagen sich immer noch auf dem siebten Tabellenplatz ab. Wenn sie das Spiel gegen Therwil nicht gewinnen, wird der Anschluss an die obere Tabellenhälfte immer schwieriger. Und das ist das Saisonziel. Dazu braucht es aber noch eine deutliche Leistungssteigerung.

Schaut man die Tabelle an, wird Etwas sofort klar: Therwil ist das Team mit den meisten Gegentoren (47) und den wenigsten geschossenen Toren (10). Heisst, die Baselländerinnen kassieren im Schnitt rund drei Tore pro Spiel. Von dieser Defensivschwäche will auch Trainer Grütter profitieren: «Wir kennen diese Zahlen natürlich und wollen davon profitieren.»

Langsam wird es knapp

«Wir müssen uns wieder konzentrieren», sagt Grütter im Hinblick auf die Partie. «Wenn wir unsere Leistung abrufen können und konzentriert auftreten, dann wird es für jede Mannschaft in dieser Liga schwer, uns zu schlagen.»