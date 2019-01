Aaraus früherer Topstürmer Wynton Rufer hat in seiner Heimat Neuseeland am Sonntag vergangener Woche einen Herzinfarkt überlebt und befindet sich auf dem Wege der Besserung. Nach dem Besuch eines Basketballspiels in Auckland ist der 56-Jährige auf offener Straße zusammengebrochen und später im Krankenhaus ins Koma gefallen.

Sein Freund Florian Wellmann begleitete Rufer. Der Bremer Immobilienmakler zur "BILD"-Zeitung: „Ich war völlig geschockt. Glücklicherweise konnte ihn ein Mann sofort reanimieren, der gerade vorbeikam. Er hatte vor drei Wochen einen Lebensrettungskurs absolviert. Ein Wunder, das vom Himmel fiel.“