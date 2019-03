Sie waren selbst ein begeisterter Turner. Auch am Reck, wie Europameister Oliver Hegi?

Alex Hürzeler: (lacht). Ich war selbst nie Kunstturner, darum auch nicht am Reck. Aber die Leistung hat mich tief beeindruckt. Was die Turner auf diesem Niveau bieten, am und über dem Reck – das ist unvorstellbar.

Überhaupt war es ein gutes Sportjahr für den Kanton Aargau mit Erfolgen in vielen Bereichen.

Das freut mich als Sportdirektor, aber auch als sportinteressierte Privatperson. Es ist sehr beeindruckend, was die Sportlerinnen und Sportler aus dem Kanton Aargau jedes Jahr leisten. Ich erinnere mich zum Beispiel gerne an die Winterspiele in Südkorea zurück. Mit den Aargauer Teilnehmern stand ich per SMS in Kontakt und fieberte als Fan mit.

Loris Benito ist Aargauer Sportler des Jahres. Der Fussball im Kanton erlebte zuletzt eher schwierigeZeiten. Mit Benito ist dafür ein Aargauer mit YB Meister geworden.

Es freut mich besonders, dass er Verteidiger ist. Die Stars im Fussball sind ja oft die Stürmer, die viele Tore schiessen. Für unseren Kanton ist es ein schöner Erfolg, dass ein Fussballer mit Wurzeln im Kanton Meister mit YB wurde. Insgeheim hoffe ich aber, dass wir irgendwann auch wieder eine Fussballmannschaft aus dem Kanton als Meisterteam feiern dürfen.

Der Bau des neuen Fussballstadions in Aarau verzögert sich immer weiter. Wie sehr schmerzt dies den Sportminister des Kantons?

Es ist eine Ernüchterung und irgendwie ist auch eine gewisse Ohnmacht da, dass ich als Sportdirektor nicht mehr dazu beitragen kann.