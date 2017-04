Über den Verlauf der Saison 2016/2017 kann sich Städtli 1 im Grossen und Ganzen nicht beklagen: Die meisten Punkte seit dem Wiederaufstieg in die NLB, Rang drei in Griffweite, ein gefestigtes Team mit stilsicherer Spielweise. Und doch ist es ok, dass das Ende naht. Denn langsam wird die Spielerdecke dünn.

Zwölf Mann brachte Trainer Björn Navarin am Samstag gegen Altdorf noch aufs Feld – sich selber eingeschlossen. Gian Grundböck und Lars Mallienfehlten, also musste Städtli zum einen fast ohne «gelernte» Flügel auskommen und ergab sich zum anderen für Badener Eigengewächse aus der zweiten Mannschaft die Möglichkeit, Spielpraxis in der zweithöchsten Spielklasse zu sammeln.

Was gleich nach Anpfiff auffiel: Als Angreifer hat man gegen die Städtli-Abwehr 2016/2017 hartes Brot zu beissen. Altdorf, ebenfalls nur mit 12 Mann und ohne Schlüsselspieler Koljanin angereist, liess den Ball zwar zügig zirkulieren, schaffte es aber nur selten, nennenswerten Druck aufs Städtli-Tor aufzubauen. Was Baden im Gegenzug für die ersten Treffer ausnutze.

Nach 11 Minuten hatte der Städtli-Express gerade so richtig Fahrt aufgenommen, als Pascal Bühler von der Urner Abwehr gefällt am Boden liegen blieb. Bange Minuten verstrichen, bis die Badener Nummer 6 endlich wieder stand und von Mitspielern gestützt das Spielfeld in Richtung Spielerbank verlassen konnte. Ins Spielgeschehen konnte er zwar nicht mehr eingreifen, aber immerhin: Die unglückliche Aktion scheint alles in allem ohne schlimmere Folgen verlaufen zu sein.

Da waren es auf Badener Seite nur noch elf. Was Spielertrainer Navarin (6/11) wohl mehr Spielzeit als gewünscht bescherte und darüber hinaus vor allem zeigte, wie sattelfest seine Mannschaft mittlerweile ist. An diesem Abend speziell hervorzuheben: Yanick Schläpfer (8/10), der die Altdorfer Verteidigung mit seinen wuchtigen Durchbrüchen derart in Verlegenheit brachte, dass man ihm (mit wenig Erfolg) eine Manndeckung angedeihen liess. Und Philipp Seitle (9/13), der sein Visier bald so gut eingestellt hatte, dass auch die Torwartwechsel der Gäste wenig an seiner Torgefahr änderten.

Besser sah es da auf Badener Seite aus: Marco Wyss (17/45, 38%) zeigte im Städtli-Tor wieder eine starke, phasenweise bärenstarke Leistung mit zahlreichen Big Saves. Aus denen ergaben sich diverse Gegenstossmöglichkeiten, die zum Beispiel Michael Christensen (3/5) in zwei seiner drei ersten NLB-Tore ummünzte.