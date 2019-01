Wir stehen in der Tabelle vor Aarau. Aber ich weiss: Es wird verdammt schwer für uns, den Platz vor dem FC Aarau zu verteidigen. Der FC Aarau hat wohl die stärkste Mannschaft seit Jahren. Ich kann mich nicht erinnern, in Aarau mal so viele so gute Mitspieler gehabt zu haben. Ich wünsche dem FC Aarau alles Gute. Am schönsten wäre, wenn Ende Saison Lausanne direkt aufsteigt und Aarau via Barrage.