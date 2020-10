«Sitzen im Verband wie auf Nadeln» – der AFV bereitet sich auf einen Unterbruch vor

So auch der Aargauische Fussballverband. Dennoch ist sich Geschäftsführer Hannes Hurter durchaus bewusst, dass auch im Aargau demnächst ein Unterbruch droht: «Obwohl wir bereits 98% aller Spiele durchgebracht haben, sitzen wir im Verband wie auf Nadeln. Wir wollen für den Entscheid am Mittwoch möglichst gut vorbereitet sein.»

Im Amateurfussball geht es in diesen Tagen hektisch zu: Innerhalb der beiden Fussballverbände Bern/Jura sowie Wallis rollt kein Ball mehr. Andere Verbände hingegen warten bis zur Pressekonferenz des Bundesrats am kommenden Mittwoch ab und führen bis dahin die Meisterschaftsbetriebe fort.



Noch 67 Partien müssen absolviert werden



Was dies genau bedeutet, lässt der AFV am Montagmorgen durchblicken. Der Verband passt per sofort die Spielwertung «0:0 ohne Punkte» so an, dass eine Partie ohne Bussen und Gebühren abgesagt werden darf, sofern beide Teams einverstanden sind. Gebrauch davon können alle machen, die Halbjahresmeisterschaften spielen, entsprechend also nicht die 2. und 3. Liga. «Zum Glück sind wir sehr früh mit unseren Ligen gestartet. Es sind noch 67 Partien zu spielen, dabei handelt es sich grösstenteils um Nachtragspartien», erklärt Hurter.

Der Zweck der angepassten Spielwertungs-Möglichkeit sei es nun, dass belanglose Partien ohne finanziellen Folgen abgesagt werden können. «Uns war es wichtig, dass Spieler, die sich unsicher fühlen, kein unnötiges Risiko eingehen müssen.»