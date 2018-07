Wie haben Sie die italienische Liga wahrgenommen?

Die Liga ist sehr schwierig, finde ich. Es gibt keine einfachen Spiele. Wir waren immer im Mittelfeld, in letzter Zeit leider eher im unteren Mittelfeld. Das war auch mit ein Grund, dass ich hierhergekommen bin. Ich will endlich wieder um Titel mitspielen und Titel holen. Da bin ich beim FCB an der richtigen Adresse.

Würden Sie eine Rückkehr nach Italien in ein paar Jahren ausschliessen?

Nein, gar nicht! Ich hätte mir auch vorstellen können, einen Wechsel innerhalb von Italien zu machen. Ich bin gar nicht abgeneigt, ich hatte eine super Zeit in Italien. Ich habe das Land und die Kultur sehr schätzen gelernt. Ich kann mir also durchaus vorstellen, in Zukunft mal wieder nach Italien zu gehen.

Was war Ihr Highlight in Italien?

Eines herauszustreichen, ist schwierig. Ich habe verschiedene tolle Momente erleben dürfen. Einer davon war sicher, als wir in meinem ersten Jahr bei Udinese bis in den Halbfinal im Cup haben vorstossen können. Dort habe ich als 20-jähriger Nobody im Cup eigentlich immer gespielt. Das war top. Aber ich kann mich auch erinnern, dass wir letztes Jahr Inter auswärts 3:1 schlagen konnten und ich zwei Assists gegeben habe. Das sind Momente, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde.

Sie ersetzen beim FCB Michael Lang. Wirkliche Alternativen zu Ihnen gibt es auf dieser Position nicht, Sie werden gebraucht. Auch deshalb hat der FCB Sie zu einem der teuersten Einkäufe der Geschichte gemacht. Verspüren Sie Druck?

Im Fussball gibt es immer Druck. Wenn ein Verein so viel Geld ausgibt und einem das Vertrauen schenkt, dann ist das sicher noch ein zusätzlicher Druck – aber ein positiver. Und den habe ich gerne, weil ich oft das Beste aus mir herausholen kann, wenn ich unter Druck stehe. Ich will jetzt schnellstmöglich 100 Prozent bereit sein, aber ich will auch nichts überstürzen. Ich werde mich die nächsten Tage herantasten und dann Vollgas geben. Ich kann nichts versprechen bezüglich meiner Leistungen, aber ich kann versprechen, dass ich mich für dieses Team verreissen werde.