Für Silvan Dillier kommt noch ein weiterer, gewichtiger Faktor ins Spiel, der auf seine Leistung einen Einfluss haben könnte. Er nimmt sechs Tage nach dem Titelkampf in Schneisingen erstmals in seiner Karriere am wichtigsten Radrennen der Welt, der Tour de France, teil.

So kurz vor dem wohl bedeutendsten Wettkampf seiner bisherigen Laufbahn als Radprofi wird Dillier mit Sicherheit nicht Kopf und Kragen riskieren. Neben Dillier sind nur die beiden BMC-Profis Küng und Schär in Frankreich am Start.

Wird es endlich Albasini?

Auch deshalb könnte am Sonntag vielleicht endlich mal die Stunde des Michael Albasini schlagen. Der 37-jährige Thurgauer gehörte Jahr für Jahr zu den Aktivposten an den Schweizer Meisterschaften. Zum lange ersehnten Titelgewinn hat es dem «Evergreen» aber bisher noch nie gereicht.

Der Profi des australischen Michelton-Scott-Teams wird in Schneisingen mit Sicherheit wieder die Flucht nach vorne antreten. Als «Alleinunterhalter» ohne Teamunterstützung wird aber sehr viel für ihn laufen müssen, damit er endlich einmal vom obersten Treppchen des Podests aus grüssen darf.