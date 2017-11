Die HSG Siggenthal/Vom Stein Baden hat in der neunten Runde der NLB-Saison enorm wichtige zwei Punkte gegen den HC KTV Altdorf geholt. Vor rund 150 Zuschauern in der heimischen Sporthalle gelang gegen die Innerschweizer ein hart umkämpfter 30:28-Sieg.

Die Mannschaften tasteten sich langsam in die Partie, technische Fehler und Fehlschüsse wechselten sich auf beiden Seiten ab. Nach dem gemächlichen Start entwickelte sich aber ein schnelles Spiel, bei dem das Score hin und her ging.

Die Siggenthaler konnten einige Rückstände immer wieder aufholen. In den letzten fünf Minuten vor der Pause zogen die Altdorfer das Tempo allerdings an und gingen mit einem Drei-Tore-Vorsprung und dem 16:13 aus ihrer Sicht in die Kabine.

Die zweite Hälfte begann für die HSG Siggenthal/Vom Stein Baden nicht wunschgemäss. Die Spieler aus Uri kamen besser aus der Pause und erhöhten ihren Vorsprung bis zur 42. Minute auf sechs Tore. Von diesem hohen Rückstand liess sich das Team von Trainer Sascha Schönholzer allerdings nicht beeindrucken und glich innerhalb von fünf Minuten zum 24:24 aus.

Ausgeglichene Spielgestaltung

In der Folge konnten die Mannschaften das Spiel ausgeglichen gestalten, bis der Schiedsrichter acht Minuten vor Schluss eine Zeitstrafe gegen den Altdorfer Sebastian Munzert pfiff. Die numerische Überzahl münzten die Siggenthaler in ein schnelles Tor um und kontrollierten die Partie, auch wenn sie sich noch nicht entscheidend absetzen konnten. Eine Minute vor Schluss erlöste schliesslich Stefan Egloff den Siggenthaler Anhang mit dem entscheidenden Treffer zum 29:27. Diesen Zwei-Tore-Vorsprung gab Siggenthal nicht mehr her.

Im Vergleich zu den vergangenen Spielen überzeugten die Siggenthaler gegen Altdorf mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer kollektiv starken und unberechenbaren Offensivabteilung. Gleich elf der zwölf Feldspieler im Aufgebot konnten sich in die Trefferliste eintragen.

Damit wurde auch Topscorer Marius Moser entlastet, der am Samstag einen vergleichsweise schwächeren Tag mit drei Toren einzog. Für ihn sprangen seine Teamkameraden in die Bresche, allen voran Tano Baumann mit starken acht Toren und einer perfekten Quote bei den Siebenmetern.

Mit dem Sieg gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf dürften die Siggenthaler Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben getankt haben. Nach diesem Spieltag belegt die Mannschaft den zehnten Rang mit vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze.