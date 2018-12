Im strömenden Regen war der FCA nach einer halben Stunde durch Varol Tasar - nach mustergültiger Vorarbeit von Raoul Giger über den rechten Flügel - in Führung gegangen. Aber nur drei Minuten später vermochte Joao Oliveira auf der anderen Seite aus kurzer Distanz für die Romands auszugleichen. Beide Teams bewegten sich über weite Strecken des Nachmittags auf Augenhöhe, liessen aber vor dem Seitenwechsel gleich mehrere Möglichkeiten ungenutzt verstreichen.

In der neunten Minute war es Marco Schneuwly, der das Leder gleich zweimal nicht an Lausanne-Schlussmann Thomas Castella vorbeibrachte, später scheiterten auch Petar Misic und Olivier Jäckle (43.) innert wenigen Augenblicken nur denkbar knapp. Aber auch Lausanne - erst im Sommer aus der Super League abgestiegen - hätte vor dem Pausenpfiff in Führung gehen können. Zuerst schoss Francesco Margiotta am leeren Tor vorbei (23.), dann sah Stjepan Kukuruzovic seinen Fernschuss von der Torumrandung zurückprallen (39.)

Nach dem Seitenwechsel wurden gefährliche Abschlüsse seltener. In der Mitte des zweiten Umgangs war Aarau-Keeper Djordje Nikolic bei Schüssen von Kukuruzovic (69.) und Margiotta (71.) auf dem Posten. Letzterer traf aber schliesslich in der 75. Minute aus 20 Metern mit einem präzisen Abschluss zur erstmaligen Gästeführung. Die Aarauer überzeugten in einem unterhaltsamen Kampfspiel aber einmal mehr mit grosser Moral und belohnten sich schliesslich mit dem verdienten 2:2-Ausgleich durch den zuvor eingewechselten Goran Karanovic (83.).