Jungschützen-Einzelfinal in Hausen bei Brugg. U21 (48 Teilnehmer): 1. Luca Colombi (FSV Holderbank) 179 (91/88). 2. Joshua Stutz (SG Bremgarten) 178 (94/84/96 im Stechen). 3. Daniel Madoery (Magden) 178 (90/88/88). 4. Patrick Gütiger (FSV Holderbank) 176 (90/86). 5. Ben Brechbühl (SG Gränichen) 176 (91/85). 6. Ivo Eberle (SG Beinwil am See) 174 (90/84). 7. Dario Kalt (SV Spreitenbach) 170 (90/80). 8. Fabian Wiesenzarter (SG Zofingen) 165 (92/73). – Nicht im Ausstich: 9. Benjamin Keusch (SG Boswil) 89. 10. Jeremy Küng (FSG Beinwil/Freiamt) 89. 11. Fabian Schmid (SG Safenwil) 89. 12. Jessica Sommerhalder (SG Zofingen) 89. 13. Selina Koch (SG Boswil) 88. 14. Thiago Obrist (SV Gansingen) 88. 15. Jonas Keusch (SG Boswil) 88.

U15 (10): 1. Mathias Hilfiker (SG Boswil) 98 Punkte. 2. Lars Morgenthaler (Scherz/Schinznach-Bad) 87. 3. Tom Burri (SG Boswil) 84. 4. Sheena Reif (SG Hendschiken) 81. 5. Remo Zubler (SV Oberkulm) 79.