Im 6a-plus in Winterthur fand der zweite von drei Wettkämpfen der Zürcher Klettermeisterschaften 2019 statt. An diesem Lead-Wettbewerb nahmen in den Nachwuchskategorien U10 bis U16 sowie in der Elitekategorie 94 Athletinnen und Athleten aus fast allen Teilen der Schweiz teil. Mit Daan van Bokhoven (Zürich) bei den Herren U14 und mit Olivier Huismann (Zürich) bei den Herren U10 gab es zwei Siege für das Regionalzentrum Zürich.