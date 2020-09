Sieg nach Cup-Krimi: Penalty-Held Enzler sichert dem FC Aarau gegen den FC Wil das Achtelfinal-Ticket

Der FC Aarau qualifiziert sich durch einen 4:3-Erfolg nach Penaltyschiessen gegen den FC Wil fürs Achtelfinale im Schweizer Cup. Es ist das dritte Mal in Folge, dass die Aarauer beim ersten Pokalspiel der Saison Überzeit machen müssen - immer mit dem besseren Ende für Aarau.

Dabei hätten es sich die Schützlinge von FCA-Cheftrainer Stephan Keller leichter machen können, waren sie doch schon in der regulären Spielzeit gegen den Ligarivalen über weite Strecken des Abends spielbestimmend. Allerdings vergaben Balaj, Gashi, Spadanuda und Co. eine Vielzahl an guten Chancen. Es kam auch noch Pech dazu, als Rrudhani seinen wuchtigen Fernschuss nach einer halben Stunde vom Innenpfosten abprallen sah.

Auch in der Verlängerung gelang es den Aarauern nicht mehr, das gegnerische Abwehrbollwerk zu überwinden, sodass das Elfmeterschiessen nach 120 torlosen Minuten entscheiden musste. Dort avancierte Neuzugang Simon Enzler zum gefeierten Helden, indem er die Versuche von Fazliu und Kronig entschärfte. Da spielte es auch keine Rolle, dass Balaj auf Seiten der Aarauer ebenfalls scheiterte. Am Ende war es Misic, der die Aarauer mit seinem erfolgreich verwandelten Elfmeter in die nächste Runde schoss.