Ein absoluter Horrorstart – drei Lausanner Treffer in den ersten elf Minuten – sorgt dafür, dass der FC Aarau nun mit einem 10-Punkte-Rückstand auf die Tabellenspitze dasteht. Auch wenn sich die Aarauer in der zweiten Halbzeit steigerten, kann ein solch desolates Abwehrverhalten in der Startphase nicht akzeptiert werden. Dementsprechend holen sich nur 7 von 15 eingesetzten Spielern eine genügende Note ab.