«Sie machen die einfachen Tore, wir nicht»: Endingens lädierter Trainer Zoltan Majeri vermisst gegen Wacker Thun den Killerinstinkt

Der TV Endingen und Verletzungen, das gehört ja immer auch ein wenig zusammen. Regelmässig fallen Leistungsträger für längere Zeit aus, derzeit sind es Leonard Pejkovic und Joel Huesmann, die dem Team über Monate hinweg fehlen. Am Samstagabend, im Heimspiel gegen Wacker Thun, plagte sich schon wieder ein Endinger mit einer schmerzhaften Blessur herum. Dieses Mal war es aber keiner der Akteure auf der Platte, sondern der Mann an der Seitenlinie: Trainer Zoltan Majeri.

Knorpelschäden, eine verrutschte Kniescheibe, ein Riss im Hinterhorn des Meniskus – die Liste, die Majeri vor der Partie gegen die Thuner von seinem Smartphone ablas, war lang. «Das Einzige, das in Zoltans Knie noch heil ist, ist das Kreuzband», bemerkte TVE-Teammanager Arak Kin leicht lakonisch. Die Verletzung zog sich Majeri vor kurzem beim Unterrichten im Schulsport zu, ein Schüler hatte ihn unsanft und gänzlich unbeabsichtigt von den Beinen geholt. Das lädierte Knie zwingt Majeri vorübergehend zum Gehen mit Krücken. Wer nun denkt, Majeri hätte sich deswegen gegen Thun zurückgenommen, der irrt.

Als wollte Majeri ein Loch in den Hallenboden schlagen

Wer den Coach der Endinger schon einmal bei einer Partie erlebt hat, der weiss eben auch: Still sitzen, das ist nichts für ihn. Majeri gestikuliert, er brüllt, er hadert, er reisst die Arme in die Luft, er tigert vor der Auswechselbank hin und her. Und auch dieses Mal war es kein bisschen anders. Als das Heimteam nach dem schlechtesten aller denkbaren Anfänge in der zehnten Minute mit 1:7 zurück lag, hämmerte er die Krücken mit einer Wucht auf den Hallenboden, als wollte er ein Loch in das Hartgummi schlagen. Als die Endinger mit zunehmender Spieldauer Vertrauen in ihre Stärken fanden und kurz vor der Pause auf 11:11 stellten, entspannte sich Majeris Klammergriff.

Lukas Riechsteiner tätschelte er einmal sanft den Rücken, eine Zeitstrafe gegen Wacker quittierte er mit einem Daumen nach oben. Am Schiedsrichtertisch stritt und versöhnte er sich mit dem Delegierten des Handballverbandes.