Maradona, Beckenbauer, Ronaldo, Platini, Pelé – die Liste der Fussballegenden lässt sich beliebig verlängern, denn König Fussball hat viele seiner Spieler in den Sportolymp erhoben, und von da lächeln sie aus Millionen von Panini-Alben ihren Fans in aller Welt entgegen.

Wohlgemerkt: männlichen wie weiblichen Fans. Denn Männer wie Frauen interessieren sich für Fussball. Jungen wie Mädchen träumen davon, einmal unter Fanfarenklängen in ein Stadion einzuziehen und vor ein paar Tausend jubelnder Zuschauern die fussballerische Ehre ihres Landes an einer EM, WM oder an olympischen Spielen zu verteidigen. Nur ist der Weg dahin für Frauen ungleich härter, steiniger und mühsamer als für Männer.

«Der Gap zwischen dem Männer- und dem Frauenfussball ist bezüglich finanzieller Möglichkeiten riesig», sagt Barbara Rohrer, Frauenverantwortliche beim FC Bremgarten Frauen. «Unsere Frauen müssen einen Jahresbeitrag bezahlen, während Männer in dieser Spielklasse Lohn erhalten. Aktuell müssen wir schauen, dass wir Gelder zusammenkriegen, damit wir nicht mit PW an die Spiele in Sion und der übrigen Westschweiz fahren müssen.» Kaum zu glauben, aber wahr. Und das, obwohl die Frauenabteilung des FC Bremgarten in den 20 Jahren ihres Bestehens einen konstanten Weg nach oben beschritten hat.

«So ein Spiel ist ein riesen Ding»

Der bisherige Höhepunkt in der Geschichte des Bremgarter Frauenfussballs wurde Ende der vergangenen Saison mit dem Aufstieg von Frauen 1 in die 1. Liga gekrönt. Als frischgebackener Erstligist darf das Team am 10. August im Heimstadion Bärenmatt sein erstes Cupspiel gegen die Nati A-Frauen des FC Basel austragen.