Serie zum Rückrundenstart der 2. Liga «Es mangelte in der Hinrunde an der Effizienz»: Lenzburg-Spieler Fidan Tafa im Interview Zum Rückrundenstart haben wir von jedem der 14 Zweitligisten einen Spieler herausgepickt und ihn einen Fragebogen ausfüllen lassen. Die Antworten präsentieren wir in einer täglichen Serie. Heute an der Reihe: Fidan Tafa, Stürmer beim FC Lenzburg.

Fidan Tafa ist nicht gänzlich zufrieden mit der Lenzburger Hinrunde. Alexander Wagner

Stürmer und Führungsspieler Fidan Tafa hat mit dem FC Lenzburg auf dem 5. Platz überwintert. Für die Ansprüche der Lenzburger ist dies eigentlich zu wenig. Doch Tafa gibt sich zuversichtlich, dass die Ergebnisse in der Rückrunde besser werden: «Wir konnten uns mit jungen und hungrigen Spieler verstärken, sie bringen neuen Schwung.»

Wie lautet Ihr Fazit zur Vorrunde, die der FC Lenzburg auf Platz 5 beendet hat?

Fidan Tafa: Wir hatten einen guten Start, dann gerieten wir etwas ins Stolpern. Es folgten ein paar knappe Niederlagen und ein paar Unentschieden. Nur gegen den FC Suhr und den FC Schönenwerd-Niedergösgen mussten wir uns deutlich geschlagen geben. Wir hätten insgesamt sicherlich mehr Punkte holen können, es mangelte leider manchmal ein bisschen an der Konzentration und der Effizienz.

Was wollen Sie in der Rückrunde mit Ihrem Klub erreichen?

Wir wollen nochmals einen Lauf starten, so wie wir das bereits in der Rückrunde der Saison 2021/22 getan haben.

Wie hat sich das Kader Ihres Teams im Winter verändert?

Wir hatten diverse Abgänge, konnten uns aber mit sehr guten Zuzügen verstärken. Vor allem sind hungrige und junge Spieler wie beispielsweise Fabio Milazzo und Matija Randjelovic gekommen. Sie bringen neuen Schwung in die Mannschaft.

Fidan Tafa und Toni Lelo wollen in der Rückrunde wieder einen Aufholjagd starten. Andy Mueller / freshfocus

Wer sind die Favoriten auf den Meistertitel und wer muss runter in die 3. Liga?

Es kommt besonders auf den Rückrundenstart an. Die Tabelle kann sich in den ersten fünf Partien schnell ändern. Favorit ist sicher der FC Suhr als Leader, der FC Wettingen könnte womöglich auch noch mitmischen.

Wer wird das grosse Überraschungsteam in der Rückrunde sein?

Ich habe gehört, dass sich der FC Klingnau verstärkt hat. Die werden uns wahrscheinlich überraschen.

Wer wird Torschützenkönig und wer sollte in dieser Saison zum MVP gewählt werden?

Mit Fabio Huber und Sascha Studer sind zwei Stürmer vorne dabei, die sicher noch einige Tore erzielen und das Rennen bis zum Schluss spannend machen werden. Ich denke aber, dass Davut Bektas schlussendlich die Krone gewinnen wird. MVP sollte Radovan Radevic vom FC Wettingen. Er hat das Team in der Hinrunde mit seiner individuellen Qualität und seinen konstanten Leistungen massiv verstärkt.

Wer ist für Sie der unangenehmste Gegenspieler in der 2. Liga?

Ungern spiele ich persönlich gegen Thomas Wernli vom FC Suhr, der ist mir zu schnell. Und gegen Kris Ndau vom FC Brugg, der ist mir zu kräftig.

Gegen welchen Klub spielen Sie am liebsten?

Am liebsten spiele ich eigentlich gegen Wettingen, gegen sie erzielte ich bereits zwei Hattricks in zwei Partien (Gruss an Goalie Roman Heiniger😂).

Gegen Wettingen spielt Tafa besonders gerne. Henry Muchenberger

Auf welches Auswärtsspiel könnten Sie verzichten?

Der Platz und die Garderoben in Klingnau. Schwierig sind auch die Bedingungen beim FC Sarmenstorf wegen den Fans. Wobei mir persönlich diese Kurve eigentlich gefällt, aber das kann als Gegner schon manchmal auch zum Nachteil werden.

Bitte komplettieren Sie den Satz: In fünf Jahren spielt mein Klub ...

Hoffentlich in der 2. Liga inter und in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups.

Was zeichnet Ihren Klub aus?

Die Infrastruktur ist super, besonders jetzt mit dem neuen Kunstrasen.

Wie würden Sie Ihre Rolle im Team auf und neben dem Platz beschreiben?

Ich denke, dass ich als Ältester im Team und als Vater von zwei Kindern wahrscheinlich ein Vorbild für ein paar Spieler bin. Vor allem für die Jungen, die sind zum Teil halb so alt wie ich.

Sie haben drei Wünsche frei: Was wünschen Sie sich?

Gesund bleiben, den Aufstieg in die 2. Liga inter zu schaffen und möglichst lange Fussball spielen zu können.

Fidan Tafa möchte noch möglichst lange auf Torejagd gehen. Ruedi Burkart / WOZLZB

Wenn Ihr Klub einen reichen Mäzen finden würde, in was müsste dieser Geld investieren?

Alle Beiträge der Mitglieder bezahlen.

Was war Ihr bisher schönstes Erlebnis und was möchten Sie auf dem Fussballplatz unbedingt noch erleben?

Uff... da gab ein ein paar Erlebnisse. In der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups mit dem FC Muri gegen Challenge Ligist FC Wohlen zu spielen, war sicher etwas ganz Spezielles. So etwas ähnliches würde ich gerne noch einmal mit dem FC Lenzburg erleben.