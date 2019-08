An der Spitze stehen und erfolgreich sein. Aber trotzdem fühlt man sich ohnmächtig, überfordert, unzufrieden und einsam. Was im ersten Moment wie ein Widerspruch klingt, kommt häufiger vor als man denkt. Warum? Erfolg im Sport ist immer auch mit schwierigen Entscheidungen verknüpft. Doch wie treffen wir die richtigen Entscheidungen? Und wie kommen diese zu Stande? Analyse, Zufall oder doch Magie? Genau mit diesen Fragen befassen sich die fünf Referenten an der 4. Ausgabe des SPORT Forum Aargau, das wie immer für alle Interessierten zugänglich ist.

Sepp Blatter und Dani Arnold als Aushängeschilder

Einer, der in seinem Leben Entscheidungen von weltpolitischer Bedeutung traf, ist der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter. Doch nicht alles in seinem Leben entschied er selber. Sein Abgang beim mächtigen Fussball-Weltverband wurde bekanntlich von anderen bestimmt. Extrembergsteiger Dani Arnold wird am SPORT Forum Aargau viele Bilder von seiner aktuellen Exkursion in Pakistan mitbringen. Er bezwingt die steilsten und schwierigsten Nordwände der Welt in Rekordzeiten und das erst noch ungesichert. Blatter und Arnold werden in ihren Referaten spannende Einblicke in ihre ganz eigene Welt des Sports und die damit verbundenen Entscheidungen gewähren.