Seengen Vom Plastikschläger auf die internationale Golfbühne: Yana Beeli will am Orange Bowl Werbung in eigener Sache machen Yana Beeli gehört zu den Nachwuchshoffnungen des Schweizer Golfsports. Die 17-jährige aus Seengen absolviert die Sportkanti in Aarau und verfolgt ihren Traum vom Profi-Golfsport. Dank starken Auftritten in dieser Saison darf sie am hochrenommierten «Orange Bowl» in Miami antreten.

Yana Beeli auf dem Golfplatz in Hildisrieden. Roger Gruetter

Nieselregen und ein Nebelschleier trüben die Stimmung auf dem Golfplatz in Hildisrieden. Von wo bei Sonnenschein der Blick auf den Sempachersee zum Geniessen einlädt, gibt es neben schlechtem Wetter auch Baulärm des in Konstruktion stehenden neuen Clubhauses. (Ein Brand liess das alte Herz des Golfplatzes vor rund zwei Jahren in Flammen aufgehen.) Suboptimale Bedingungen also und trotzdem strahlt die 17-jährige Yana Beeli. Nach einer erfolgreichen Saison hat sie auch allen Grund dazu.

Beeli erlebte in diesem Jahr so manches Highlight und kam dabei gut um die Welt. Inmitten isländischer Windböen absolvierte sie mit sechs anderen Schweizer Nachwuchsgolferinnen zusammen die U18-Team-Europameisterschaften. Ausserdem war sie eine von drei Schweizer Golferinnen, welche für die Juniorinnen-Weltmeisterschaften aufgeboten wurde. Die WM in Kanada war das erste ausserkontinentale Turnier für die Aargauerin.

Erster Auftritt auf Profi-Stufe

Das eindeutige Saisonhighlight für Beeli war aber nicht die WM, sondern der Gewinn ihres ersten internationalen Turnieres. An einem U18 Turnier in der Nähe von Venedig stand sie zum ersten Mal ganz oben auf dem Treppchen. «Es war ein sehr spezieller Moment, viele meiner Freundinnen aus der Schweiz waren dabei, die das Ganze mit mir miterleben durften», erzählt Beeli. Dass ihr am Venice Open 2022 dieser Exploit gelang, lag auch an einem Anruf im entscheidenden Moment. «Kurz vor der letzten Runde rief mein Coach mich an und sagte mir, dass ich für das Ladies-European-Tour (LET) in Holzhäusern nominiert sei. Das gab mir für die letzte Runde einen extremen Push», erklärt die junge Golferin.

Am LET-Turnier in Holzhäusern durfte Beeli ihr Debut im professionellen Golf geben. LET ist nach der LPGA-Tour die zweithöchste Stufe im Frauengolf. Die Seengerin, welche meist auf dem Golfplatz in Hildisrieden bei Sempach trainiert, schaffte allerdings trotz solider Leistung den Cut in die zweite Phase des Turniers nicht. Dennoch entdeckte sie für sich eine Bühne, an welche sie sich gerne gewöhnen würde. «Es kam für mich unerwartet und war eine neue Erfahrung. Ein ganz anderes Umfeld als bei einem Juniorinnen-Turnier. Das war für mich sehr interessant», so Beeli.

Beeli von Golf Sempach will in die Weltelite aufsteigen. Zvg

Für Beeli ist klar, dass sie einst an die Weltspitze des Golfs gelangen möchte. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass der Weg in den Profi-Sport nicht unmöglich ist. Mit Albane Valenzuela sowie den Schwester Kim und Morgane Métraux gibt es unlängst drei Schweizer Golferinnen in der Weltelite. Das Schweizer Golf erlebt gerade einen Boom.

Golf im Süden Floridas

Der nächste Schritt zum persönlichen Karriereziel erwartet die Aargauerin in der Neujahrswoche am «Orange Bowl» in Miami. Der «Orange Bowl» ist Schauplatz der besten Nachwuchsgolferinnen und Nachwuchsgolfer der Welt. Pro Nation und Geschlecht darf jeweils nur eine Person antreten. Beeli ist als beste klassierte Schweizerin unter 18 Jahren für das Nachwuchsturnier qualifiziert.

Das namhafte Golfturnier im Süden Floridas fungierte schon als Sprungbrett für einige Weltkarrieren. So gewann beispielsweise Golf-Legende Tiger Woods das Turnier 1991. Aller Voraussicht nach werden in Miami auch Coaches von Highschools und Colleges dabei sein und neue Talente scouten. Wie in der USA üblich werden die talentiertesten Sportlerinnen und Sportler mit Stipendien ausgestattet.

Am Orange Bowl in Miami trifft sie auf die besten Nachwuchsgolferinnen der Welt.

Viele europäische Golferinnen und Golfer wünschen sich einen Studiumsplatz in den USA. Dank dem amerikanischen College-System besteht dort eine bessere Möglichkeit darin, Sport und Studium unter einen Hut zu bringen. Auch Beeli sieht ihre Zukunft in Nordamerika: «Ich würde gerne in die USA gehen, aber ich mache mir da keinen Stress. Ich bin noch dreieinhalb Jahre in der Schule in Aarau also Step-by-Step.»

Mit dem Kinderwagen auf dem Golfplatz

Dass Beeli für das Golfen brennt, kommt nicht von ungefähr, ist sie doch in einer Golf-Familie aufgewachsen. Nicht nur ihre Eltern, sondern auch ihre beiden jüngeren Brüder Yannick und Yanis spielen Golf und gehören in ihren Altersklassen zur nationalen Spitze. Yana selbst war schon auf Golfplätzen unterwegs, bevor sie überhaupt richtig laufen konnte. So erzählen ihr ihre Eltern noch heute Geschichten davon, wie sie im Kinderwagen auf den Golfplatz mitgenommen wurde. Als sie mit vier Jahren ihre ersten Kurse nahm, brachte sie ausserdem schon die Erfahrung unzähliger Schläge aus dem heimischen Garten mit Plastikschlägern mit.

Im Spetember dieses Jahres bestritt sie ihr erstes Profi-Turnier in Holzhäusern. Zvg

Yana Beeli bestreitet vom 2. bis zum 6. Januar den Orange Bowl in Miami und macht damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Profi-Golferin.