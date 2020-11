Sechster Sieg im siebten Heimspiel: Der HSC Suhr Aarau besiegt den BSV Bern nach starker Leistung deutlich

Die Partie zwischen dem HSC Suhr Aarau und dem BSV Bern beginnt gleich als veritable Abwehrschlacht. In den ersten fünf Spielminuten fallen gerade einmal zwei Treffer. Weil beide Male HSC-Co-Captain Tim Aufdenblatten dafür verantwortlich zeichnet, liegt das Heimteam in der Schachenhalle zu diesem Zeitpunkt mit 2:0 in Front. Hinten macht derweil Dragan Marjanac dicht: Er pariert die beiden ersten Würfe auf seinen Kasten.

Weil es in ähnlichem Stil weiter geht, fallen auch in den folgenden fünf Minuten nur gerade zwei Treffer – dieses Mal aber gleichmässig verteilt. Und so führt der HSC, auch dank einer Siebenmeter-Parade Marjanacs, nach zehn Spielminuten mit 3:1.

Die grosse Marjanac-Show

Sowieso präsentiert sich der serbische Torhüter des HSC gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber in hervoragender Verfassung: In der 13. Minute pariert Marjanac bereits seinen zweiten Siebenmeter, wenige Augenblicke später verhindert er den zweiten Gegentreffer zum wiederholten Mal. Nach 13:06 Spielminuten hat Marjanac unglaubliche sieben von acht Würfen auf seinen Kasten pariert. Es dauert bis kurz vor Ablauf der 15. Minute, ehe sich der HSC den zweiten Gegentreffer (5:2) einfängt.

Weil die Marjanac-Show auch in der Folge munter weiter geht, liegt Suhr Aarau kurz nach Ablauf der 20. Spielminute bereits mit 9:3 in Front. In der Folge sorgen die Schiedsrichter mit zahlreichen Zweiminutenstrafen für Unmut auf beiden Seiten, das Skore entwickelt sich derweil gleichmässig weiter. Und so liegt der HSC nach 25 Minuten mit 11:5 in Führung. Bis zur Pause bauen die Aargauer ihre Führung dann sogar noch aus – es geht mit 14:6 zu Gunsten des Heimteams in die Kabinen.

Erneut kaum Treffer zum Auftakt in die zweite Halbzeit

Der Auftakt in den zweiten Durchgang misslingt dem HSC zwar, dass das Heimteam aber erst in der 39. Minute seinen ersten Treffer nach der Pause erzielt, spielt insofern kaum eine Rolle, als dass die Berner offensiv auch nicht wesentlich erfolgreicher sind. Und so führt Suhr Aarau knapp 20 Minuten vor der Schlusssirene mit sieben Treffern (16:9).

Auch Torhüter Marjanac mag in dieser Phase nicht mehr ganz an die Pace aus der ersten Halbzeit anknüpfen und macht in der 42. Minute für eine kurze Verschnaufpause seinem Stellvertreter und Co-Captain Dario Ferrante Platz zwischen den Pfosten. Knapp drei Minuten später kehrt er wieder auf die Platte zurück.

Auch Ferrante präsentiert sich in Top-Verfassung

Eine knappe Viertelstunde vor der Schlusssirene legt der HSC dank Manuel Zehnders nächstem Treffer vom Siebenmeterpunkt erstmals mit neun Treffern vor (19:10). Und weil Marjanac im nächsten Berner Angriff gleich wieder doppelt brilliert, steht das Heimteam dank des nächsten Treffers von João Ferraz nur wenige Augenblicke später erstmals mit zehn Treffern Vorsprung da (20:10). BSV-Trainer Aleksandar Stevic lässt seinen Ärger über den Spielverlauf an einem Stuhl aus und sieht nach dessen Demolierung die gelbe Karte.

Aber weder der Ärger des gegnerischen Trainers, noch dessen drittes und letztes Team-Timeout bringen den HSC aus der Spur. Ganz im Gegenteil: Neun Minuten vor Schluss führt der HSC erstmals mit zwölf Treffern (23:11). Und nun beginnt auch Torhüter Ferrante, der nun wieder im HSC-Kasten steht, die Berner zur Verzweiflung zu bringen. Auch er pariert nun gleich im Multipack– und seine Vorderleute wissen das zu nutzen und bauen ihre Führung auf 24:11 aus.

Bis zum Ende tut sich nicht mehr viel. Zwar können die Berner ihren Rückstand in den letzten Minuten noch einmal ein klein wenig verkürzen, aber am deutlichen 25:13-Sieg der Aargauer ändert sich dadurch nichts mehr.

Sie haben die Partie verpasst? Schauen Sie sie sich hier in der Aufzeichnung des Livestreams an: