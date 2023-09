Schwingen Schock für Nick Alpiger: Kreuzbandriss und Saison-Out 2024 Was für ein Pech: Der Aargauer Eidgenosse Nick Alpiger erlitt im Training einen Kreuzbandrisse und dürfte damit die komplette Saison 2024 verpassen.

Pechvogel: Nick Alpiger dürfte die ganze Saison 2024 verpassen. Bild: Sven Thomann/Freshfocus / Blick

Eigentlich hätte Nick Alpiger die Schwing-Saison 2024 am kommenden Sonntag am Homberg-Schwinget ausklingen lassen wollen. Am Rangschwinget oberhalb von Reinach AG wäre er als Titelverteidiger angetreten. Daraus wird nun aber nichts. Am Donnerstag-Abend vermeldete der 27-Jährige via Instagram, dass er sich am Dienstag im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Noch schlimmer: Aufgrund der schweren Verletzung wird Nick Alpiger höchstwahrscheinlich gleich die komplette Saison 2024 abschreiben müssen. Das liess er jedenfalls bei seiner Mitteilung so verlauten.

Dass ein Kreuzbandriss nicht das Ende aller Tage bedeuten muss, bewies in diesem Jahr ausgerechnet Alpigers Aargauer Mit-Eidgenosse Andreas Döbeli. Er war im August nach über einem Jahr Pause wegen derselben Verletzung ins Sägemehl zurückgekehrt - und zeigte sich in alter Stärke. Das macht Hoffnung für Nick Alpiger - auch wenn Comeback-Gedanken derzeit wohl noch ganz weit entfernt sind bei ihm.