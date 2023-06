Schwingen Nach seinem letzten Sieg wirkt Stuckis Kritik an Alpiger wie ein schlechter Witz Im Rückblick auf seine Karriere hat Schwingerkönig Christian Stucki dem Aargauer Spitzenschwinger Nick Alpiger fehlenden Sportsgeist vorgeworfen. Dann lässt er sich einen Sieg schenken. Doppelmoral? Martin Probst Drucken Teilen

Christian Stucki (r.) kritisierte Nick Alpiger für sein Verhalten zuletzt öffentlich. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Wie fair sind Schwinger? Gemäss Eigenwahrnehmung sehr. Schliesslich putzt der Sieger dem Verlierer das Sägemehl vom Rücken. Ehrenmänner eben. Dieser Ruf wird eisern verteidigt. Wer blödes Getue sehen wolle, solle zum Fussball. Doch ist das Schwingen wirklich so fair, wie es heisst?

In den Fokus dieser Frage ist Nick Alpiger gerutscht, nachdem der Aargauer jüngst von Schwingerkönig Christian Stucki ziemlich deutlich für sein Auftreten kritisiert wurde. Stucki, der sich am vergangenen Sonntag mit einem Sieg am Seeländischen in den schwingerischen Ruhestand verabschiedet hat, hatte zuvor im «Blick» auf seine lange und erfolgreiche Karriere zurückgeschaut. Und da sagte der 38-Jährige: «In meinen Augen war Alpigers Verhalten [...] eines Sportsmanns nicht würdig. Nick hat während rund zweieinhalb Minuten richtig blöd getan beim Greifen.»

Gemeint ist das Duell am Eidgenössischen Schwingfest 2022 in Pratteln. Mit seinem Sieg im sechsten Gang hatte Alpiger den König aus der Entscheidung genommen. Und das hat bei Stucki offensichtlich Spuren hinterlassen. Denn auch im «Tages-Anzeiger» sagte er vor einer Woche: «Das war nicht die feine englische Art, ich liess mich leider davon mitreissen. Es war nicht das erste Mal, dass das gegen ihn passierte.»

Eine neue Regel als Folge dieses Duells?

Alpiger der Nestbeschmutzer? Zugegeben: Schön anzusehen war es nicht, was die beiden Spitzenschwinger da über Minuten zeigten. Nur: Alpiger hat nicht gegen die Regeln verstossen. Erst auf diese Saison hin gilt neu, dass die Schwinger innerhalb von 45 Sekunden Griff gefasst haben müssen. Einige sagen, die neue Regel sei eine Reaktion auf genau dieses Duell. Allerdings sind Alpiger und Stucki bei weitem nicht die einzigen Schwinger, die Mühe bekunden, sich im Sägemehl zu finden. Oft wird gerankt, gezankt und geschoben. Immer den eigenen Vorteil im Sinn.

Nick Alpiger freut sich über seinen Sieg am Eidgenössischen in Pratteln gegen Christian Stucki. Bild: Michael Herrmann

Kurz: Das Schwingen entspricht dem eigenen Bild nicht mehr. Längst gilt: Hauptsache, gewonnen. Im Schlussgang jenes Eidgenössischen hatte Joel Wicki im entscheidenden Angriff gegen Matthias Aeschbacher kurzzeitig keinen Griff mehr. Die Kampfrichter haben es nicht gesehen und Wicki wurde König. Die Frage ist: Hat es Wicki gespürt? Und falls ja, hätte er im Sport der Ehrenmänner die Kampfrichter nicht darauf hinweisen müssen? Oder ist der verlorene Griff im Schwingen was dem Fussball die Schwalbe?

Vermutlich hat es Wicki nicht bemerkt. Trotzdem ist es wahrscheinlich, dass es vorkommt, dass Schwinger einen Sieg annehmen, obwohl sie spürten, dass das «Guet» des Kampfrichters nicht gerechtfertigt war. Schliesslich gibt es immer wieder strittige Entscheidungen, die sich im Nachhinein und nach Konsultation der TV-Bilder als falsch erwiesen. Und teilweise ist der Griffverlust so deutlich, dass man sich fast nicht vorstellen kann, dass Männer, die beinahe täglich schwingen, es nicht spüren. So zuletzt im Schlussgang des Baselstädtischen, als Joel Strebel praktisch während der ganzen Aktion die Hände nicht an Alpigers Hosen hatte.

Als Stucki zwei Kollegen die Siegchance raubte

Oder nehmen wir Stucki: Der Schlussgang am Seeländischen war schon fast zu Ende, da legte er Christian Gerber doch noch auf den Rücken und beendete seine Karriere mit einem Festsieg. Kitschiger geht es kaum. Nur: Der Sieg war nicht korrekt. Gerber sagte im «Blick»: «Mir war klar, ein Gestellter bringt uns beiden nichts. Also habe ich Chrigu in der letzten Minute gesagt: So, hü, nimm mich.» Und der König nahm die Einladung an.

Hätte es im Schlussgang keinen Sieger gegeben, hätten Adrian Walther und Matthieu Burger den Festsieg geerbt. Für Burger wäre es der erste Kranzfestsieg gewesen. Sportsmann Stucki? Es war zwar der perfekte Abschluss seiner Karriere. Aber die feine englische Art war es nicht. Und damit noch einmal zurück zu Nick Alpiger: Natürlich kann sich Stucki über den Aargauer ärgern. Allerdings sollte er damit nicht öffentlich hausieren. Oder ein Bild propagieren, dem erst selbst nicht immer entsprechen kann.