Schwingen Nach Oberschenkelblessur: «Räbi» hofft auf Rückkehr beim Aargauer Kantonalen Der Uerkner Doppeleidgenosse Patrick Räbmatter hat sich beim Stoos-Schwinget einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt länger aus. Die Teilnahme am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln ist aber nicht in Gefahr.

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Räbmatter spürte die Verletzung auf dem Stoos nach seiner Niederlage im dritten Gang gegen Adrian Walther. Urs Flueeler / KEYSTONE

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Beim Stoos-Schwinget hat sich Patrick Räbmatter einen Muskelfaserriss am hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Bereits am Sonntagabend nach dem Wettkampf vermutete der Uerkner Doppeleidgenosse eine Verletzung in diese Richtung, ein Arztbesuch gab ihm nun Gewissheit. Zugezogen hat sich «Räbi» den Muskelfaserriss bei der Niederlage im dritten Gang gegen Adrian Walther, als der junge Berner zum Brienzer ansetzte und Räbmatter sein Bein nicht mehr rechtzeitig aus der ungemütlichen Lage befreien konnte.

Der 30-Jährige, der auf dem Stoos seinen insgesamt elften Bergkranz gewann, trägt den Rückschlag mit Fassung und sagt: «Ich habe Glück im Unglück, weil in nächster Zeit sowieso kein Schwingfest auf dem Programm steht.» So könne er sich in aller Ruhe in den kommenden drei bis vier Wochen auf die Genesung konzentrieren. Das Fitnesstraining sei weiterhin möglich, «einzig auf den Gang ins Sägemehl muss ich vorläufig verzichten».

Hinsichtlich des weiteren Saisonverlaufs macht sich Patrick Räbmatter ebenfalls keine Sorgen. Die Teilnahme am Saisonhöhepunkt, dem Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln Ende August, ist bei weitem nicht in Gefahr. Verläuft der Heilprozess optimal, hofft Räbmatter, bereits beim Aargauer Kantonalschwingfest am 10. Juli in Beinwil zurückzukehren. «Ich bin zuversichtlich, dass mein Körper gut heilt», sagt er.