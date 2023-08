Schwägalp Der Kranzsieger mit der geliehenen Tracht: Zwei Aargauer helfen Fabian Bader aus Der 22-jährige Fabian Bader gewinnt auf der Schwägalp den ersten Bergkranz seiner Karriere. Der Solothurner hat damit aber überhaupt nicht gerechnet – und den Mutz für die Krönung erst gar nicht eingepackt. Zum Glück gibt es Teamkollegen, die in der Not helfen.

Fabian Bader posiert mit Kranz und geliehenem Mutz. Bild: Pascale Alpiger

Egal, mit wem aus dem Nordwestschweizer Schwingerverband man in den vergangenen Wochen und Monaten sprach, die Meinung war überall die gleiche. Der Zusammenhalt im Team sei phänomenal. Und zwar über die Kantonsgrenzen hinaus. Jetzt ist so etwas schnell gesagt. Besonders im Schwingen, wo Tugenden wie Fairness und Respekt hochgehalten werden.

Nun – beim Nordwestschweizer Verband sind es nicht nur leere Worte. Der Beweis wurde auf der Schwägalp erbracht. Fabian Bader gewann am Fusse des Säntis seinen ersten Bergkranz. Damit gerechnet hatte der 22-Jährige aber nicht. «Ich wollte vor allem gesund bleiben, damit ich am nächsten Sonntag zum ersten Mal am Unspunnenfest teilnehmen kann», sagt er.

Gesund ist er geblieben. Doch nach Siegen gegen die Eidgenossen Stefan Burkhalter und Mike Müllestein und zwei weiteren Erfolgen gab es für ihn obendrauf noch den Kranz. Dummerweise hatte Bader seinen Mutz für den Schritt vor die Ehrendamen erst gar nicht eingepackt. Weil: siehe oben.

Die Teamkollegen sprangen kurzerhand ein. Vom Aargauer Kaj Hügli erhielt er die Trachtenjacke geliehen. Von Tim Roth, ebenfalls für den Aargau schwingend, die Hosen. Und so konnte Bader den Bergkranz doch abholen. «Ein Bergkranz war ein Saisonziel von mir», sagt Bader. «Aber nachdem es auf dem Weissenstein nicht gereicht hat, habe ich nicht mehr daran geglaubt.» Künftig wird der Mutz wohl nicht mehr zu Hause bleiben.

Alpiger und Strebel retten die Eidgenossenehre

Nicht nur Bader feierte am Sonntag eine Premiere. Auch der Baselbieter Jonas Odermatt durfte seinen ersten Schwägalpkranz entgegennehmen. Für den 19-Jährigen war es allerdings schon Bergkranz Nummer zwei, nachdem er in dieser Saison schon auf dem Weissenstein erfolgreich gewesen war.

Bester Aargauer war Nick Alpiger im geteilten dritten Rang. Der 26-Jährige startete stark mit einem Sieg gegen den Zürcher Eidgenossen Samir Leupi ins Fest, musste dann aber gegen den späteren Festsieger Mario Schneider ein Unentschieden hinnehmen. Mit vier Siegen und zwei Gestellten reihte sich der Seoner aber einmal mehr mitten unter den besten Schwingern ein.

Mit Joel Strebel durfte ein zweiter Aargauer Eidgenosse die Heimreise kranzgeschmückt antreten. Doch der Freiämter machte es spannender als gehofft, nachdem er im sechsten Gang gegen Samuel Schwyzer nur gestellt hatte. «Gegen ihn habe ich schon einmal einen Kranz verpasst, darum ging ich etwas vorsichtig vor», sagt Strebel. «In der Hoffnung, dass 56,25 Punkte für den Kranz reichen würden.» Der 26-Jährige hatte am Ende richtig spekuliert.

Fehlende Pause als Nachteil?

Mit vier gewonnenen Kränzen lässt sich die Ausbeute der nur 15-köpfigen Nordwestschweizer Delegation sehen, auch wenn mit Lars Voggensperger, Andreas Döbeli und Patrick Räbmatter gleich drei Eidgenossen leer ausgingen. Räbmatter, der vor einer Woche das Nordwestschweizer Teilverbandsfest gewinnen konnte, verpasste seinen 60. Karrierekranz und muss sich nun mindestens bis nächstes Jahr gedulden, um das Jubiläum zu feiern. Am Unspunnenfest, dem nur alle sechs Jahre stattfindenden Saisonhighlight am nächsten Wochenende, werden keine Kränze verteilt.

Apropos Unspunnen. Die Nordwestschweizer Schwinger werden mit zwei Festen in zwei Wochen in den Beinen nach Interlaken reisen. Ein Nachteil gegenüber der Konkurrenz, die sich schonte? So verzichtete Seriensieger Samuel Giger ebenso auf einen Schwägalpstart wie Armon Orlik oder der Innerschweizer Pirmin Reichmuth. Strebel sagt: «Ich habe schon in der vergangenen Woche nicht mehr geschwungen und nur regenerativ trainiert. Das werde ich jetzt wieder so machen, und dann kommt das gut.»