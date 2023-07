Schwingen Kein Einsatz auf dem Weissenstein: Eidgenosse Nick Alpiger fehlt krank Die Gastgeber verlieren einen ihrer grössten Trümpfe für das Bergfest auf dem Weissenstein. Weil sich Nick Alpiger seit Dienstag mit einer hartnäckigen Erkältung herumschlägt, muss er seine Teilnahme absagen. Damit sind am Samstag noch 23 Eidgenossen gemeldet.

Nick Alpiger, hier im Einsatz am Schwarzsee, muss auf den Weissenstein-Schwinget verzichten. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Als ob die Gäste rund um die Berner Saisondominatoren Fabian Staudenmann und Matthias Aeschbacher nicht sowieso schon die grossen Favoriten für den Sieg auf dem Weissenstein waren, verlieren die Nordwestschweizer Gastgeber nun noch einen ihrer grössten Trümpfe.

Weil Nick Alpiger seit Dienstag mit starken Erkältungssymptomen zu kämpfen hat, musste der 26-jährige Aargauer Eidgenosse seine Teilnahme am Bergfest kurzfristig absagen. Er sagt: «Ich habe nichts unversucht gelassen, bis am Samstag wieder fit zu werden. Doch leider ist mir dies nicht gelungen.» So werden am Samstag noch 23 Eidgenossen starten.

Nur noch drei Nordwestschweizer Eidgenossen dabei

Alpiger, der das Eidgenössische im vergangenen Jahr auf dem zweiten Rang beendete, hätte es im Anschwingen mit Aeschbacher zu tun bekommen. Der Berner hat in Pratteln den Schlussgang gegen Joel Wicki verloren und musste dem Innerschweizer so zum Königstitel gratulieren.

Nach der Absage von Alpiger sind für die Nordwestschweiz mit Lukas Döbeli, Patrick Räbmatter und Joel Strebel noch drei Eidgenossen auf dem Weissenstein dabei. Dies weil mit Andreas Döbeli und Adrian Odermatt (beide verletzt) sowie Tobias Widmer und Lars Voggensperger (beide angeschlagen) weitere heimische Trümpfe am Samstag fehlen werden.