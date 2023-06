Aargauer Kantonalschwingfest Ab 8.30 Uhr live: Kommt es in Möhlin zur Revanche zwischen Joel Strebel und Nick Alpiger? Fünf Eidgenossen gehören am Aargauer Kantonalen in Möhlin zum engsten Favoritenkreis, Joel Strebel und Nick Alpiger gilt es dabei speziell im Auge zu behalten. Die beiden Aargauer Rivalen sind im Fricktal die heissesten Anwärter auf Siegermuni Suro. Verfolgen Sie das Fest bei uns ab 8.30 Uhr im Livestream und im Liveticker.

Die Schwingerszene, darunter fünf Eidgenossen, trifft sich am Kantonalschwingfest in Möhlin. TeleM1

Der umstrittene Schlusspunkt am Baselstädtischen Schwingertag: Joel Strebel (r.) hat bei entscheidenden Zug keinen Griff mehr bei Nick Alpiger. Pascale Alpiger / Aargauer Zeitung

Mit der verletzungsbedingten Absagen von Adrian Odermatt und von Lukas Döbeli hat die Qualität des Teilnehmerfelds in Möhlin noch einmal gelitten. Mit Nick Alpiger, Patrick Räbmatter, Joel Strebel, Lars Voggensperger und Tobias Widmer stehen somit nur noch fünf Eidgenossen im gut 140-köpfigen Starterfeld. Im Gegensatz zu den letzten beiden Aargauer Kantonalen kommen diesmal auch keine hochkarätigen Gäste. 2021 in Lenzburg hatte Schwingerkönig Christian Stucki seine Aufwartung gemacht. Im vergangenen Jahr in Beinwil/Freiamt hatte der Innerschweizer Pirmin Reichmuth sein viel beachtetes Comeback gegeben. Die beiden Top-Schwinger entführten auch jeweils den Festsieg in die Fremde.

Dass es heuer wieder einen Gästesieg gibt, kann ziemlich sicher ausgeschlossen werden. Um Sieger-Muni Suro werden sich aller Voraussicht nach die fünf Nordwestschweizer Eidgenossen streiten. Wobei eine Revanche des umstrittenen Schlussgangs vom Baselstädtischen Schwingertag nicht überraschen würde. Dort besiegte Joel Strebel Nick Alpiger auf nicht ganz saubere Art und Weise. Alpiger könnte das Unrecht mit einem Sieg in Möhlin tilgen. Strebel könnte seinerseits beweisen, dass sein Triumph in Basel kein Zufall war.