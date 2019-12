Schwierige Aufgabe, grosse Belohnung: Die Argovia Stars träumen vom Eishockeyfest in der Keba

In der zweiten Cup-Qualifikationsrunde wollen die Aarauer über sich hinauswachsen und den MySports-League-Vertreter Hockey Huttwil ausschalten (Spielbeginn: 20 Uhr in der Keba). Mit einem Sieg würden die «Sterne» in die erste Cup Hauptrunde der Saison 20/21 einziehen und damit auf einen Verein aus der National League oder Swiss League treffen.