Schwere Trainingsverletzung beim TV Endingen: Kreisläufer Leonard Pejkovic fällt sechs Monate aus

Die neue Saison beginnt zwar erst in rund zwei Monaten, trotzdem muss der TV Endingen bereits den ersten Rückschlag hinnehmen: Leonard Pejkovic hat sich im Training eine schwere Schulterverletzung zugezogen und fällt rund sechs Monate aus. Das teilt der Surbtaler NLA-Klub in einer Medienmitteilung mit.

Der 29-jährige Kreisläufer muss sich Anfang Juli operieren lassen und wird wohl erst im Januar 2021 ins Mannschaftstraining zurückkehren und damit erst in der zweiten Saisonhälfte wieder auf der Platte mittun können.

Pejkovic hat sich die Verletzung kurz vor der Sommerpause zugezogen. Der 1,86 Meter grosse Slowene war während eines Angriffs mit seinem gestreckten, rechten Wurfarm in einen Block gelaufen und hatte sich dabei die Schulter ausgekugelt. Dabei zog er sich einen Bruch des Schulterknochens zu. Auch Kapsel und Labrum wurden in Meitleidenschaft gezogen.

«Nach der Coronapause und drei Wochen Training ist dieser Unfall für mich ein Schock. Es ist die schlimmste Verletzung, die ich je hatte», sagt Pejkovic. Seinen Humor hat er indes trotz Verletzungspech nicht verloren: «Nach zehn Jahren beim TV Endingen ist ein kompletter Service der Schulter nötig», kommentiert er seine Verletzung trocken.

Rückkehrer Huwyler und Wittlin in der Pflicht

In der vergangenen Saison hatte Pejkovic in 25 Meisterschaftseinsätzen für 75 Endinger Treffer verantwortlich gezeichnet. Diese Erfolgserlebnisse werden nun zumindest in der ersten Hälfte der Saison 2020/21 fehlen.

Dementsprechend dürften Simon Wittlin, der in der vergangenen Saison in 25 Einsätzen 27 Treffer für den TVE erzielte, und Rückkehrer Simon Huwyler, der bei Wacker in der Spielzeit 2019/20 in 20 Einsätzen 14 Treffer erzielte, in der Pflicht stehen. Sie müssen den Ausfall Pejkovics kompensieren.