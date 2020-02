Schweizerinnen geben den Ton an: Die 14-jährige Céline Naef gewinnt die Swiss Junior Trophy

Als Schweizer Tennisfan war es eine Freude, einen Blick auf das Tableau der Juniorinnen an der Swiss Junior Trophy in Oberentfelden zu werfen. Zum ersten Mal seit acht Jahren kamen alle vier Halbfinalistinnen im Einzel aus der Schweiz. Alina Granwehr, Céline Naef, Julie Sappl und Karolina Kozakova stiessen in die Vorschlussrunde vor. Dies sehr zur Freude von Turnier­direktor Freddy Blatter. «Es ist toll, dass die Schweizerinnen in diesem Jahr so stark gespielt und die Chance genutzt haben, in der Heimat wichtige Punkte zu sammeln. Genau dafür ­organisieren wir dieses Turnier seit mittlerweile elf Jahren», so Blatter.

Im Final der Juniorinnen kam es zum Duell zweier Schweizer Meisterinnen. Granwehr, Titelträgerin in der Kategorie U18, trat gegen Naef, Schweizer Meisterin U16, an. In der Anfangsphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Granwehr war die aktivere Spielerin, die versuchte, mit ihren harten Schlägen das Spielgeschehen zu diktieren. Naef hielt mit feiner Klinge dagegen. Sie überzeugte in der Defensive, streute immer wieder geschickt Slicebälle ein und variierte das Tempo ihrer Schläge.