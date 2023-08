Schweizer Cup «Diese Zeiten sind vorbei»: Aarau-Trainer Alex Frei erklärt den Last-Minute-Sieg gegen Erstligist Dietikon Gerade noch rechtzeitig hat der FC Aarau seine Pflicht in der ersten Cup-Runde erfüllt: Gegen Erstligist Dietikon gelingt das siegbringende 1:0 durch Nuno da Silva erst in der Nachspielzeit. Nach Spielschluss äusserte Alex Frei Kritik an der Angriffsleistung – doch der Trainer wollte die Dinge auch relativiert wissen.

Umkämpfte Angelegenheit: Noël Wetz (links) und seine Aarauer trafen mit dem FC Dietikon auf einen zähen Kontrahenten. Claudio De Capitani / freshfocus

Valon Fazliu konnte schon wieder lächeln. «Wir wollten es eben spannend machen», rief er einem jungen Autogrammjäger auf dem Weg in die Garderobe zu. Natürlich war das Neckerei, und die Wahrheit stattdessen diese: Am liebsten hätten Fazliu und seine Kollegen vom FC Aarau die Angelegenheit in Dietikon schon sehr viel früher für sich entschieden.

Derart gestalteten sich die Dinge auf dem Sportplatz Bernau allerdings nicht. 90 Minuten waren bereits vorüber, und weil der Erstligist seinem Gegner aus der Challenge League weiter dieses 0:0 abtrotzte, drohte das Szenario, das Favoriten in solchen Fällen tunlichst vermeiden wollen: die Verlängerung. Eine Restchance, sich vom Nachsitzen zu befreien, blieb den Aarauern jedoch. Schliesslich hatte das Schiedsrichtergespann zuvor angezeigt, sechs Minuten nachspielen zu lassen.

Zur Pause nahm Trainer Frei gleich drei Wechsel vor

Und just in jener Extrazeit schlug der FCA doch noch zu. Über die rechte Seite kombinierten sich die Gäste in den Strafraum, Silvan Schwegler legte quer zu Nuno da Silva, und der eingewechselte Flügelspieler legte den Ball vorbei an Dietikons Torhüter Andris Vanins. Es war das 1:0, und gleichzeitig der zweite Aarauer Torschuss überhaupt. Er genügte, um in die nächste Cup-Runde vorzustossen.

Lange, zu lange hatte die Mannschaft nur Halbfertiges zustande gebracht. Mal waren die Flanken zu hoch angesetzt, mal die finalen Pässe zu ungenau oder die Abschlusswinkel zu ungünstig, um reelle Gefahr zu erzeugen. Vanins, der 43-jährige Super-League-Veteran im Tor der Dietiker, brauchte sein Können erstmals in der 73. Minute zu zeigen, als er einen Schuss von Allen Njie entschärfte. Ansonsten blieb der Lette weitgehend ohne Beschäftigung, was einem besonders missfiel: Alex Frei. «In der Chancenkreierung waren wir absolut ungenügend», monierte er nach Spielschluss.

Routinier Andris Vanins hatte im Tor der Dietiker wenig zu tun. Claudio De Capitani / freshfocus

Man konnte wahrlich nicht behaupten, der Aarauer Trainer habe nicht alles versucht, um auf die Geschehnisse auf dem Rasen positiv Einfluss zu nehmen. In die Partie schickte er eine veränderte Startelf, in welcher Arijan Qollaku den gesperrten Bastien Conus (gelb-rote Karte in der Vorsaison im Cup gegen Basel, d. Red.) vertrat und einige Vielspieler wie Olivier Jäckle, Aleksandar Cvetkovic oder Shkelqim Demhasaj fehlten.

Nur zu gerne hätte der Chefcoach Jäckle und Co. ihre Pausen über die volle Spielzeit gewährt. Doch früher als geplant sah sich Frei gezwungen, einzuschreiten. «Das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe», sollte er später in Richtung der Offensivabteilung sagen, die er zur zweiten Halbzeit fast gesamtheitlich austauschte. Er nahm Esey Gebreyesus, Milot Avdyli und Yannick Touré vom Platz und brachte Nikola Gjorgjev, da Silva und Demhasaj. 20 Minuten vor Spielende griffen auch Jäckle und Cvetkovic ein.

Auch mit der Hereinnahme der Stammkräfte waren die Offensivbemühungen hernach nicht von Kreativität geprägt. Es fehlten die Ideen, die passenden Tempoverschärfungen, um in der Abwehr Dietikons Löcher freizulegen. Schliesslich war es eine Disziplinlosigkeit des Gegners, die den Aarauern half: Ab der 84. Minute nämlich spielten die Dietiker nur noch zu zehnt, nachdem sich Mittelfeldspieler Valdrin Dalipi vehement – zu vehement – beim Schiedsrichter über einen (zurecht) nicht gegebenen Elfmeterpfiff beschwert hatte und Gelb-Rot sah. In Überzahl spielte es sich in der Folge leichter für die Gäste gegen einen Kontrahenten, dem bei heissen Temperaturen ohnehin allmählich die Kräfte schwanden.

Frei: «Bin einfach froh, dass wir es geschafft haben»

Letztlich galt es festzuhalten, dass der FC Aarau seine Pflicht erfüllt hatte – gerade noch rechtzeitig. Mit dem Wie werden sich die Verantwortlichen wohl nicht mehr allzu lange aufhalten. Zu ungewöhnlich sind die Affichen im Cup gegen unterklassige Gegner, zu wenig vergleichbar sind die Partien mit dem Alltag, der im Grunde aus der heimischen Liga besteht.

Und trotz aller angebrachten Kritik wollte Trainer Frei die Dinge auch relativiert haben. «Wir wussten, dass es schwierig wird. Ich bin einfach froh für die Jungs, dass sie es geschafft haben», bemerkte er, um danach ganz grundsätzlich zu werden: «Ich bin erfahren genug, um zu wissen, was Cup-Spiele bedeuten. Dass du bei einer Erstliga-Mannschaft zu Gast bist und diese eben mal 7:0 aus dem Stadion schiesst, das gibt es nicht mehr. Diese Zeiten sind vorbei.» Und mit diesem versteckten Lob konnten sich wohl auch die unterlegenen Dietiker ein wenig trösten.