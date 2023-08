Schweizer Cup Cup-Auslosung: Der FC Aarau trifft auf Alex Freis Ex-Verein Winterthur – Baden muss nach Kriens In den Sechzehntelfinals trifft der FC Aarau auf Super-League-Klub Winterthur und damit auf Trainer Alex Freis ehemaligen Arbeitgeber. Der FC Baden muss derweil bei Promotion-Ligist Kriens antreten.

Aaraus ehemaliger Spielmacher Randy Schneider steht inzwischen in Winterthur unter Vertrag. Die beiden Mannschaften trafen Anfang Juli in einem Testspiel aufeinander. Winterthur gewann 2:0. Freshfocus

Der FC Aarau und der FC Baden haben ihre Aufgaben in der ersten Cup-Runde am Wochenende erfolgreich gemeistert. Aarau gewann bei Erstligist Dietikon 1:0, während sich die Badener auswärts 4:0 beim Drittligisten Affoltern am Albis durchsetzten.

Nun ist klar, wohin die Reise in der nächsten Cup-Runde führt. Der FC Aarau bekommt es mit dem Super-Ligisten FC Winterthur zu tun. Auf dieses Duell dürfte sich besonders Alex Frei freuen: Mit den Winterthurern stieg der heutige Aarau-Trainer 2022 (auch auf Kosten des FCA) in die höchste Spielklasse auf. Die Winterthurer werden mittlerweile vom ehemaligen Aarauer Chefcoach Patrick Rahmen trainiert. Und mit Randy Schneider steht ein Spieler mit FCA-Vergangenheit seit dieser Saison in Winterthur unter Vertrag. Der FC Aarau wird im direkten Duell im Cup im Stadion Brügglifeld Heimrecht geniessen.

Kriens ist ein alter Bekannter für den FC Baden

Eine einfachere Aufgabe hat die Auslosung derweil dem FC Baden beschert. Der Challenge-League-Aufsteiger trifft auswärts auf den SC Kriens. Die beiden Teams waren sich in der vergangenen Saison noch in der Promotion League begegnet.

Die Sechzehntelfinals werden am Wochenende des 15./16. und 17. September ausgespielt. Die genaue Terminierung steht noch aus.