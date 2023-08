Schweizer Cup 4:0 Auswärtssieg: FC Baden setzt sich gegen Affoltern am Albis durch Am Ende souverän gewinnt der FC Baden die Cup-Partie gegen den FC Affoltern am Albis.

Badens Marin Wiskemann (rechts) im Duell mit Affolterns Goalie Jan Studerus (links). Alexander Wagner / FOTO Wagner

Rund 500 Zuschauer verfolgten das Cup-Spiel auf dem Sportplatz Im Moos in Affoltern am Albis. Captain Yves Weilenmann brachte den FC Baden in der 25. Minute in Führung. Mit dem 1:0 aus Badener Sicht ging es dann auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Joel Brack in der 58. Minute auf 2:0. Gegen Ende der Partie machte sich der Klassenunterschied zwischen dem Drittligisten und dem Challenge-League-Aufsteiger auch in Zahlen bemerkbar: Marin Wiskemann schnürte einen Doppelpack (85. und 87. Minute) zum 4:0 Endstand.