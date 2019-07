«Doch die Euphorie, die der Fussball in der Schlussphase der vergangenen Saison ausgelöst hat, war einzigartig. Zigtausende Menschen gingen an die Barrage-Spiele gegen Xamax. Und obwohl die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg immer noch gross ist: Das war beste Werbung für die Stadt Aarau.»

Die brennendste Frage beantwortet Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (FDP) zu Beginn seiner Ansprache im Schlossgarten gleich selber: «Wir haben in Aarau neben dem FC viele andere Vereine, die auch erfolgreich und teilweise sogar in der höchsten Liga ihrer Sportart unterwegs sind.»

Letzterer hob in seiner Ansprache die integrative Rolle des Fussballs in der Gesellschaft hervor:

An die FCA-Spieler gewandt sagte Siegenthaler: «Ihr seid die Vorbilder für zahlreiche Kinder und Amateurspieler. Wir hoffen, dass ihr diese Rolle auch in Zukunft so gut ausfüllt wie in der vergangenen Saison.»

Mit Siegenthaler, Hilfiker und Thür war die komplette «Stadion-Taskforce» des Stadtrats anwesend – logisch, ging es zwei Tage nach dem wegweisenden Entscheid des Regierungsrats (die AZ berichtete) auch um die nahenden zwei Volksabstimmungen zur BNO-Teilrevision im Torfeld Süd und zum Stadion-Kredit. Hilfiker: «Es sieht gut aus, dass die Abstimmungen im November stattfinden.

Wir vom Stadtrat tun alles Mögliche für einen positiven Entscheid der Bevölkerung. Der Auftrag des FC Aarau ist es, bis dahin mit positiven Resultaten die Euphorie hochzuhalten.» Siegenthaler ergänzt: «Aarau braucht ein neues Stadion, damit in der Stadt auch in Zukunft Spitzenfussball gespielt werden kann.»