Im Auswärtsspiel gegen Vaduz am vergangenen Sonntag setzte Keller noch einen drauf: Neben der erneuten Nomination von Randjelovic in die Startformation wechselte er im Verlauf der Partie den 16-jährigen Stevan Lujic und den 19-jährigen Nikola Maksimovic ein. Beides Eigengewächse aus dem Team Aargau, die im "Ländle" ihr Profidebüt feierten. Zwar zahlten die Jungen in Vaduz Lehrgeld - mitunter führte auch ihre Unerfahrenheit zum letztlich klaren Endresultat von 1:5. Aber immerhin muss sich der FC Aarau nicht mehr den Vorwurf gefallen, die einmalige Chance, die Jungen ohne übermässigen Resultatdruck zu testen, verstreichen zu lassen.

Jugend forscht! Das Motto wird beim FCA endlich gelebt! Das zeigt auch die jüngste Statistik-Erhebung der Swiss Football League: Mit Stevan Lujic (16 Jahre und 14 Tage alt) stellte der FC Aarau in Vaduz den jüngsten eingesetzten Spieler in der bisherigen Challenge-League-Saison - vor Noah Lüscher-Boakye, der bei seinem Debüt im Februar gegen Chiasso 16 Jahre, 6 Monate 5 Tage alt war. Der von Stephan Keller forcierte Matija Randjelovic ist in der Liste der jüngsten Challenge-League-Spieler ebenfalls weit oben anzutreffen.