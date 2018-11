Nicht der erste, nicht der zweite, nicht der dritte, nicht der vierte grobe Schaden - nein: Am Sonntag hat sich Peralta zum fünften (!) Mal schwer am Knie verletzt. Drei Kreuzbandrisse im rechten Knie, je ein Meniskusschaden im rechten und linken Knie. Und das im zarten Alter von 22 Jahren!

Der Montagmorgen: Peralta wacht auf, das Knie ist über Nacht dick geschwollen, dazu hat er starke Schmerzen. Sofort fährt er zum Arzt. Bei dem läuten wegen Peraltas Vorgeschichte und den Symptomen die Alarmglocken. Der Verdacht geht rasch in Richtung Kreuzbandriss. Drei Tage lang laufen die detaillierten Untersuchungen, bis Peralta am Mittwochabend die endgültige Diagnose erhält. Sie ist ein Hammerschlag: Kreuzbandriss!

Am Sonntagabend in Chiasso hängt für Miguel Peralta der Himmel voller Geigen: In der Schlussphase aus einem 1:2 ein 3:2 gemacht, zweiter Sieg in Folge mit dem FC Aarau und persönlich die Gewissheit, mit einer weiteren Leistungssteigerung den Stammplatz als Rechtsverteidiger zementiert zu haben.

Peralta und der Fussball - zwei, die sich anziehen. Nach der dritten schweren Verletzung sagte er: «Fussball ist mein Leben, seit ich Kind bin, liebe ich den Ball am Fuss.» Peralta und der Fussball - zwei, die sich aber immer wieder abstossen. Was für ein Drama um das FCA-Eigengewächs!

2014 reisst im rechten Knie erstmals das Kreuzband, kurz nach der Unterschrift unter den ersten Profivertrag beim FC Aarau. Im Januar 2015, kurz nach der Genesung, erwischt es Peralta im Trainingslager in der Türkei: Meniskusschaden im rechten Knie. Erneut kämpft sich das Talent zurück und zeigt von Januar bis September 2016, was in ihm steckt: Speed, Dynamik und Torgefährlichkeit. Peralta ist der geborene, moderne Rechtsverteidiger und erinnert an den jungen Tranquillo Barnetta. Experten und Wegbegleiter prophezeien Peralta in dieser Zeit eine Karriere wie die des 75-maligen Schweizer Nationalspielers und langjährigen Bundesligaprofis. Vorausgesetzt, er bleibt endlich gesund.

Doch höhere Mächte haben etwas dagegen. Im Herbst 2016 knickt Peralta im Training um – wieder Kreuzbandriss im rechten Knie. Wieder kämpft er sich zurück und gibt im Sommer 2017 sein Comeback. Wieder ist er sofort Stammspieler. Dann das Heimspiel gegen Schaffhausen: Peralta stolpert und das linke Knie verdreht. Meniskusriss, wieder Operation, wieder Rehatraining, wieder Spielpause.