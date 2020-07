Schneuwly verlässt den FC Aarau – keine neuen Verträge für Wackelkandidaten im Brügglifeld

Cheftrainer Patrick Rahmen: entlassen. Spielmacher Markus Neumayr: freigestellt. Und nun ist auch klar, was mit den FCA-Profis mit auslaufenden Verträgen geschieht: Abgesehen von Ersatzgoalie Anthony von Arx (FCA-Zukunft noch offen) wird keiner von ihnen auch in der nächsten Saison das Aarau-Trikot tragen.

Heisst: Marco Schneuwly (seit 2018), Francois Affolter (seit Februar 2020), Giuseppe Leo (seit 2018) und Damir Mehidic (seit Januar 2017) verlassen das Brügglifeld spätestens Ende Saison. Innenverteidiger Leo geht sogar per sofort, das Auswärtsspiel am vergangenen Dienstag in Vaduz (1:1) war sein letzter Einsatz für den FCA, in dem sich der Deutsche nochmals von seiner Schokoladenseite zeigte. Insgesamt aber waren seine Auftritte in den vergangenen Monaten zu dürftig, um die FCA-Verantwortlichen von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen.