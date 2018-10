Vor den Augen von Ex-Nati-Goalie und Ex-FCW-Goalietrainer Pascal Zuberbühler spielt der FC Wohlen seine bislang wohl schwächste Saisonpartie und muss sich die Nullrunde gegen die zweite Mannschaft des FC Zürich auf die eigene Fahne schreiben.

Bereits früh gingen die «kleinen Zürcher» in Führung. Lindrit Kamberi zeichnet sich nach nur zehn gespielten Minuten als Torschütze aus.

Ungewohnt einfallslos und unkonzentriert

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine träge Partie, mit Vorteilen auf Seiten der Gastgeber. Bei Wohlen unterdessen funktionierte das in den vorangegangenen Spielen doch so hervorragende Zusammenspiel in der Offensive überhaupt nicht.

Sturmspitze Nsiala wurde nicht mit den nötigen Pässen gefüttert und musste sich daher zu häufig ins Mittelfeld zurückfallen lassen. Die Aussenbahnen präsentierten sich ebenfalls ungewohnt einfallslos und unkonzentriert. Wohlen war zu keiner Zeit in der Lage, gefährlich vor das Tor der Hausherren zu kommen.

Chance zum unverdienten Ausgleich

Bis in die 41. Minute, als sich Kurioses ereignete. Mehrmals kamen die Gäste nach einem Eckstoss zu Abschlüssen in Richtung des Gehäuses von FCZ-Torhüter Novem Baumann, der entweder selbst klärte, oder sich auf die sich in jeden Schuss werfenden Mitspieler sowie die Torumrandung verlassen konnte. Die grosse Chance zum zu diesem Zeitpunkt äusserst unverdienten Ausgleich blieb ungenutzt.

Nach der Pause kamen die Freiämter aggressiver aus den Katakomben und versuchten die Zürcher in Zweikämpfe zu verwickeln. Mit nur mässigem Erfolg. Schiedsrichter Simon Rosset fuhr eine äusserst kleinliche Linie und liess das aggressive Auftreten der Wohler im Keim ersticken.

Neue Hoffnungen – doch die Freude währt nur kurz

Es benötigte eine Standardsituation für Wohlen, um erstmals gefährlich vor das Tor der Heimequipe zu kommen. Eine von Muhamed Seferi hereingetretene Ecke fand den völlig freistehenden Defensivmann Marko Muslin, der ungehindert zum 1:1 Ausgleich einnicken konnte.

Grosser Jubel und neue Hoffnung für die zahlreich aus dem Freiamt und Umgebung mitgereisten Fans des FC Wohlen. Doch die Freude hielt nur kurz. Bereits drei Minuten nach dem Ausgleich erspielte sich der FC Zürich II die nächste Grosschance, die Bledian Krasniqi zum 2:1 und damit zum Endstand verwertet werden konnte.