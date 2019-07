Varol Tasar, in der vergangenen Saison mit 13 Treffern der Topskorer des FC Aarau, schiesst künftig seine Tore für Super-League-Aufsteiger Servette. Sein Ersatz: Kevin Spadanuda, geholt vom Amateurklub FC Baden und vor zwei Jahren noch Spieler in der 4. (!) Liga.

Linus Obexer, der mit seinem Kämpferherz zum Publikumsliebling im Brügglifeld avancierte, versucht sein Glück in Lugano. Ersatz hinten links: Damir Mehidic, der seit seinem Wechsel zum FCA im Januar 2017 die Challenge-League-Tauglichkeit schuldig geblieben ist.

Ebenfalls nicht mehr dabei ist das hochklassige Goalie-Duo Djordje Nikolic/Steven Deana. An ihre Stelle rücken die Teenager Nicholas Ammeter (18), Anthony von Arx (17) und Marvin Hübel (16).

Drei Positionen, sinnbildlich für den neuen Kurs: Schluss mit Luxus. Das aufgeblähte Kader in der vergangenen Saison war dem missratenen Start geschuldet. Wer erwartete, nach dem Scheitern in der Barrage gegen Xamax blase der FC Aarau zum Aufstieg, muss nun konstatieren: Die Favoritenrolle in der Challenge League geht nach Lausanne und Niederhasli (GC), der FC Aarau beginnt die neue Saison als einer von mehreren Anwärtern auf Rang 3.

Trotz Sparkurs kein Grund für "Versteckis"

Im Brügglifeld ist nach einem Wahnsinnsjahr Ernüchterung eingekehrt. Weder Sportchef Sandro Burki, Trainer Patrick Rahmen noch die Spieler wollen eine genau Prognose abgeben, wohin die Reise gehen wird. Auf die Frage, ob der FCA eher auf Rang 3 oder auf Rang 5 lande, antworten nicht wenige mit Letzterem.

Die Tiefstapelei sei den Akteuren gegönnt, schliesslich sind sie gebrannte Kinder: Vor einem Jahr verlor Aarau die ersten sechs Spiele, nachdem sich Mannschaft und Umfeld blenden liessen von der Transferoffensive und den Testspielsiegen gegen Basel, Thun und GC. In diesem Jahr liefert die Saisonvorbereitung zwar tatsächlich keine Gründe für Überheblichkeit.