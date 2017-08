Noch am Sonntagabend, wenige Stunden nach dem blamablen Cup-Out in Echallens, antwortet Roger Geissberger per SMS: «Diese Woche keine Interviews möglich.» Der Vizepräsident des FC Aarau und Verantwortliche für das Ressort Sport richtet weiter aus, dass sich der Vorstand am Montag im Wallis, genauer gesagt in Geissbergers Zweitwohnsitz Bellwald, zu einer Sitzung treffe.

Eine Verwaltungsrats-Sitzung einen Tag nach dem jüngsten Tiefpunkt des monatelangen Abwärtstrends? Ist da beim FC Aarau etwas im Busch? Kommt es nach vier sieglosen Meisterschaftsspielen und dem Scheitern im Cup schon zum grossen Köpfe-Rollen?

«Nein», sagt am Montagvormittag Präsident Alfred Schmid.

«Diese Sitzung wurde schon vor langer Zeit auf diesen Termin anberaumt. Es ist allerdings klar, dass wir auch über die Aktualität und den schlechten Start in die Saison sprechen. Und im weiteren Verlauf der Woche werden wir mit dem Trainer die sportliche Situation analysieren.»

«Peinlichster Klub der Schweiz»

Schauen wir mal, wie die Analyse der Klubverantwortlichen ausfallen wird. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Und sie sind ernüchternd. Mehr noch, sie sind, gemessen an den formulierten Zielen, der blanke Horror: Zwei Unentschieden und zwei Niederlagen in der Meisterschaft und die 1:2-Pleite bei den Amateuren in Echallens sprechen für sich. Und wie so oft in Krisenzeiten lassen auch die Fans kein gutes Haar am FC Aarau.