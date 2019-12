Schlechte Neuigkeiten für den TV Endingen: Abstiegskonkurrent RTV Basel rüstet in der Winterpause auf

Und jetzt noch das: Der RTV soll sich gemäss gut informierter Kreise in der Winterpause massiv verstärken. Die Verpflichtung zweier hochkarätiger Spieler von Bundesliga-Klubs soll offenbar nur noch Formsache sein und in den kommenden Wochen definitiv vollzogen werden.

Der TV Endingen hat in dieser Saison kein einfaches Los. Sieben Monate nach dem direkten Wiederaufstieg in die NLA hängt der ebenso direkte Wiederabstieg wie ein Damoklesschwert über den Surbtalern. Das Verletzungspech klebt dem TVE fast schon seit Saisonbeginn an den Fersen.

Sowohl Predragovic als auch Dell waren bei ihren Klubs kaum in der Bundesliga zum Einsatz gekommen sondern mehrheitlich ausgeliehen gewesen. Bei beiden sollen vor der Vertragsunterschrift in Basel offenbar nur noch Details zu klären sein.

Auf diese Saison hin hat der RTV eine neue Vereinsstrategie beschlossen. Künftig wolle man in erster Linie auf die besten Jungen aus der Region setzen, hiess es da. Dem widerspreche die Suche nach kurzfristigen Verstärkungen nicht, betont Stöcklin. «Wir sind weiter überzeugt von unserer Strategie. Dafür müssen wir aber eben auch in der NLA spielen, sonst droht die Gefahr, dass ebendiese Jungen zu anderen Klubs abwandern und uns nur noch die Verpflichtung von ausländischen Spielern bleibt. Das ist nicht in unserem Sinne und vor allem auch kostspielig.» Kurzfristig, also um den Abstieg zu verhindern, scheinen die Kosten aber offensichtlich tragbar zu sein.

Beim TV Endingen verfolgt man die Entwicklungen in Basel mit viel Interesse: «Wir sind daran, unsere Optionen für eine allfällige Verstärkung in der Winterpause auszuloten. Es ist aber alles noch völlig offen», sagt TVE-Geschäftsführer Christian Villiger.