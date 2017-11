Die Uhr tickt. Tag für Tag, Woche für Woche. Noch sind sechs Monate Zeit. Sechs Monate, in denen der Adler entweder neuen Lebensmut tankt oder abstürzt.

Die Rede ist vom FC Aarau. Seit mehr als 20 Jahren wartet der Klub auf den Einzug in ein neues Stadion. Die 2007 unter dem Präsidium von Alfred Schmid angetretene Führungscrew klammert sich trotzig an die Hoffnung, irgendwann in die neue Heimstätte einzuziehen. Auf Kosten einer sportlichen und gesellschaftlichen Identität.

Die Folgen des vernachlässigten Tagesgeschäfts: Die Mannschaft stolpert seit dem Abgang von Trainer René Weiler 2014 von einer Krise in die nächste, Identifikationsfiguren fehlen im Verein, der FC Aarau spielt Gähn-Fussball, viele Personalien stellen sich als die falsche Wahl heraus und das Publikum wendet sich ab.

Der Aarauer Piepmatz

Das ewige Warten auf das Stadion hat aus dem einst stolzen Adler einen Piepmatz gemacht. No-Names wie Chiasso, Wil oder Rapperswil-Jona haben die Ehrfurcht vor Spielen im Brügglifeld längst verloren. Einst hat sich der FC Aarau wie ein Winkelried gegen den Abstieg aus der Super League gewehrt und dafür viel Anerkennung erhalten.

Auch heutzutage stolpert er durch die untere Tabellenhälfte – der Unterschied: statt in der Super League in der Challenge League. Und das ist eines FC Aarau nicht würdig. Landesweit wird der FCA immer weniger ernst genommen, mittlerweile interessiert er nur noch vor der Haustüre.

Vor 115 Jahren ist der FC Aarau gegründet worden. So alt, wie er ist, kommt er auch daher.

Doch – und das ist das Positive – er lebt. Mehr noch: Der FC Aarau ist unter der Stillstands-Kruste kerngesund. Dank der seriösen Haushaltung, der breiten Abstützung in der Wirtschaft, dank etlichen Gönnervereinigungen und dank den lebenserhaltenden Finanzspritzen der Führung. Die Basis, dass der FC Aarau wieder zur attraktiven Adresse auf der Landkarte und zum Publikumsmagneten wird, ist gegeben. Aber eben: Die Verantwortlichen haben das Schicksal des FC Aarau so eng mit der Stadionfrage verknüpft, dass das Erwachen aus dem Dornröschenschlaf ohne neue Heimstätte nicht möglich erscheint.