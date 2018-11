Auch wenn am Ende nichts Zählbares dabei herausschaute: Was Baden am Samstag, 10. November gegen den Zweitplatzierten Stäfa gezeigt hat, darf mit Fug und Recht als die mit Abstand beste Leistung der bisherigen Saison bezeichnet werden. Zur «Belohnung» kriegt es das junge Team von Trainer Björn Navarin nun gleich mit einem besonders ungeliebten Gegner zu tun: Den Schaffhauser Espoirs.

Ungeliebt zum einen, weil die Auswärtsspiele in der Munotstadt stets am frühen Nachmittag stattfinden. Ungeliebt zum anderen, weil sich Städtli 1 mit diesem Gegner Jahr für Jahr schwertut. Denn es ist kaum abzusehen, wer beim Farmteam des mehrfachen Schweizermeisters auflaufen wird.

Wundertüte Schaffhausen

Die Espoirs können personell aus dem Vollen schöpfen, setzen ebenso Junioren ein wie Spieler aus der 1. Mannschaft, die mehr Praxis brauchen – sich im Voraus auf diese Wundertüte von Gegner einzustellen, ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit!

Bereits haben 23 Spieler mindestens ein Spiel in dieser Mannschaft bestritten. Die besten Torschützen finden sich am rechten Flügel (Wanner, 18 Jahre), im mittleren Rückraum (Bührer, 20 Jahre) und am Kreis (Schopper, 19 Jahre). Ob man es am Samstag aber mit ihnen zu tun bekommt, steht in den Sternen...

Baden hat das Potenzial

Vielleicht ist das aber auch gar keine schlechte Ausgangslage für die Badener, die sich so vermehrt auf sich selber besinnen können. Dass man guten, schnellen Handball spielen kann, hat das Samstagsspiel gegen die Lakers bewiesen. Und wenn das Team (in dem 11 von 14 am Samstag skorten!) sein Potenzial auf den Platz bringt, ist es deutlich weiter vorne in der Tabelle anzusiedeln, als das im Moment der Fall ist.

In welcher Besetzung Baden am Samstag nach Schaffhausen reist, ist noch unklar und hängt primär davon ab, wie sich die am Samstag zugezogenen Kopfverletzungen von Philipp Wildi und Remo Hochstrasser entwickeln. Wir drücken den beiden die Daumen!

Das Spiel zwischen Städtli 1 und der SG GS/Kadetten Espoirs in der BBC Arena B Schaffhausen beginnt bereits um 14:30 Uhr. Spieler und Staff freuen sich, am Samstag möglichst viele lautstarke Badener Fans auf den Rängen begrüssen zu können!