Die denkwürdige NLB-Saison 2016/2017 endet an einem Wochentag: Am Mittwochabend um 20 Uhr trifft Städtli 1 zu Hause in der Aue auf die SG Horgen. Das Team vom Zürichsee belegt mit 22 Punkten den 8. Tabellenrang – gesichertes Mittelfeld.

Für zwei Badener Spieler ist das Saisonfinale sicher ein besonderes Spiel: Nicht nur haben Gian Grundböck und Phil Seitle letzte Saison noch bei der Gastmannschaft gespielt, für Grundböck (so er am Mittwoch fit genug ist, um aufzulaufen) ist es auch das letzte Spiel seiner zehnjährigen Handballerkarriere. Er muss aus beruflichen Gründen kürzertreten und verlässt Städtli deshalb nach nur einer Saison leider wieder.

Städtli 1 ist dem grossen Ziel Tabellenrang drei mit dem Sieg vom Samstag einen grossen Schritt nähergekommen. Konkurrenten um den Platz auf dem Treppchen sind noch der TV Solothurn (das absolute Überraschungsteam der Saison) mit ebenfalls 32 Punkten und der TV Möhlin mit deren 31. (pd/fba)