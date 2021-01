Saisonende für Aargauer Erstligisten: Meisterschaft in der 1. Liga wird abgebrochen

Der Worst Case ist eingetroffen: Die beiden Aargauer Spitzenteams Red Lions Reinach und Argovia Stars werden in dieser Eishockeysaison keine Ernstkämpfe mehr bestreiten. Die Regio League hat aufgrund der verlängerten Corona-Mass­nahmen die Saison in der 1. Liga abgebrochen. Einen Absteiger wird es nicht geben.

Trainer Raphael Zahner hat nun traurige Gewissheit. Ein Abschiedsspiel mit den Red Lions wird er nicht bekommen. Möglicherweise bleibt ihm gar nur noch eine Videokonferenz, um sich von seinem Team verabschieden zu können, ehe er sich mit dem Ligakonkurrenten HC Luzern an die Vorbereitung für die neue Spielzeit macht.

Achtungserfolg wird zum Trostpflaster

Keine leichte Situation für den Coach, der auf zwei erfolgreiche Jahre mit Reinach zurückblicken darf: «Das ist bitter. Als ich in Luzern unterschrieben habe, hätte ich nicht gedacht, dass meine Zeit hier so enden könnte. Ich hoffe, dass wir im März noch ein Abschiedstraining hinbekommen. Es wäre komisch, wenn ich das Team erst wieder sehen würde, wenn ich beim Gegner an der Bande stehe.»